郭台銘記者會竄改媒體提問 記者千字控太扯：與選民距離甚遠

鴻海創辦人郭台銘昨（18）日召開記者會，不僅會中唱國歌、宣讀國父遺囑，叫板意味濃厚，意圖爭取國民黨總統參選人提名。不料，19日凌晨，TVBS記者劉亭廷在臉書以千字長文控訴記者會荒誕行徑，不僅取消讓媒體現場提問，更擅自竄改記者們提問，讓她氣憤直呼「嚴重破壞了媒體與幕僚之間的互信」，質疑郭台銘是否不願接受民意的檢驗。

劉亭廷還原記者會流程，自己大概於早上九點半抵達記者會現場。一踏進會場，主辦單位便熱情送上「郭台銘提問單」，同業好友則說「要填寫讓主辦彙整」，此舉讓她頓時傻眼，不禁脫口而出，「我以為喊出科技治國，怎麼不用Google表單？」

對此，劉亭廷立刻向現場人員詢問，「這表格一定要填寫嗎？不是有媒體提問環節嗎？」得到的答案是方便他們彙整。然而作為一名記者，劉亭廷認為，記者的本質就是提問，政治人物則是要有即時的反應能力回答，不僅是她，部分記者也都很不認同提前遞交完整題目給政治人物，因為這樣的答案很可能是對象早就修飾、甚至是「演練好的」。

當下雖然不能接受，但畢竟是工作，劉亭廷仍跟同業一樣，寫完後便遞交上去。記者會開始前兩分鐘，主持人上台向大家講解流程，媒體提問環節則是最後橋段。此時主持人宣布，由於各家的題目大同小異，今天的提問由她代問，不開放媒體現場舉手提問，頓時讓台下的記者們全炸了鍋。

劉亭廷率先舉手問主持人，「完全不開放記者舉手嗎？這就不叫做記者會吧？」主持人大略回覆，這是今日活動的安排。這讓劉亭廷感受到的態度就是，「記者會就是他們的場子，規矩都要按他們來做」。然而，劉亭廷嘆道，這都還不是最誇張的。

劉亭廷控訴郭台銘記者會荒誕行徑，不僅取消讓媒體現場提問，更擅自竄改記者們提問。圖／節錄自臉書「劉亭廷 Tingting Liu」

劉亭廷表示，記者會進入了提問環節，主持人先是誇讚郭台銘的簡報，之後協助媒體「代問」，不過一開口，就讓所有媒體差點翻桌。先不論用字遣詞不嚴肅，期間還進行多次的「主觀修飾」，題目跟題目之間，還多次「稱讚」郭台銘。其中最讓劉亭廷不能接受的是，主持人「代問」到自己的問題，竟曲解、扭曲、美化、避重就輕的「假裝有幫助提問」，讓她當下在現場大喊「我不是這樣問的！」

劉亭廷表示，她的心情從驚嚇轉為憤怒，因為主持人刻意的強調是「TVBS提問」，讓她擔心自己沒問的問題，卻遭刻意的曲解，「請問這是否等於傷害我公司的品牌？」劉亭廷坦言，題目雖然直白，但其實不尖銳，也沒有很難回答，令她最不滿、也最不能接受的，當然是主持人擅自的修改她的題目。

「拚總統的是郭台銘」，劉亭廷認為，在民主自由的國家裡，接受媒體提問，已是政治中「基礎幼幼班」的層級了。試問以後如果到基層拜票，碰上不喜歡你的人、抗議民眾，難道要繼續當被保護的小花嗎？更甚若真的拿到參選門票，未來還可能進行總統辯論，幕僚們要到台上保護您的創辦人嗎？

文末，劉亭廷表示，「當然這不是針對郭台銘」。她提醒，接下來想要角逐2024的政治人物，無論要選總統、立委，願意接受媒體的提問，是基本的責任；無論哪個政黨，同樣也該接受不經幕僚修飾的媒體提問，透過媒體的麥克風向民眾傳達你的回應，這本來就是自由民主國家的特色，無論問題多艱難，政治人物都不應逃避。