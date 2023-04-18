誰能勝任藍營母雞？ 侯友宜、郭台銘各擅勝場

「侯友宜比較接地氣，適合當國民黨母雞，但郭董氣勢也開始上升！」針對國民黨郭、侯之爭，師大政研所教授曲兆祥受訪時認為，侯比較容易吸引選票，畢竟選票還是大於鈔票（郭台銘）。東華大學教授施正鋒也認為侯比較適合，且侯有直轄市長經驗，公司治理不能直接類比治理國家；前立委林濁水則直言，侯太空泛、郭太膨風，都不適合。

時間拖久對郭有利

鴻海創辦人郭台銘18日上午舉行記者會，並表示從買疫苗開始，他就一直在思考、準備兩個問題：第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國需要什麼樣的總統。他也期盼各界「給郭台銘30天」，會密集提出具體清楚的主張，讓大家判斷郭台銘適不適合承擔對中華民國的責任。

師大政研所教授曲兆祥受訪時回應說，新北市長侯友宜長期在地方服務，支持度比較扎實，且比較能與選民親近；郭台銘的優勢是在國際性眼光，看問題格局比較大，這也是侯的缺點，且近來民調也顯示郭有急起直追的趨勢，國民黨支持侯的人就會希望黨中央儘早提名侯，避免夜長夢多，而郭台銘就希望時間拖久一點對他較有利。

侯親和較適合當母雞

東華大學教授施正鋒受訪時指出，侯友宜目前穩扎穩打支持度高，以藍營候選人來說，討厭他的人最少，他認為，雖然目前侯友宜的表態多為「好好做事情」，但應該是為了避免綠營攻擊的策略，等到真正被提名後應該會陸續公布兩岸等重大政策的方向。

被問到侯友宜與郭台銘誰較能戰勝賴清德？曲兆祥說，賴其實介於侯郭之間，國際觀郭比賴高，侯比賴更接地氣，但賴清德有執政黨奧援，所以誰能戰勝賴清德目前還不好說。但曲兆祥認為，國民黨比較希望侯能擔任母雞，因為他吸引選票能力較好，郭台銘雖然有錢，但也不會直接支持特定人選，還是要經過黨中央分配。

誰都無法跟柯整合

施正鋒說，侯友宜有地方治理經驗，且新北市人口多，政策規劃還是侯有優勢，而郭的公司治理不能類比國家治理。他直言，郭台銘雖看起來很有國際觀、見了很多美國政要，但很多其實只要有錢就見得到，且郭台銘過去2019年在國民黨鬧得那麼難看，如果把捐疫苗當成政治資本，也失去了做善事的初衷。

至於誰能與柯文哲整合？曲兆祥坦言，雖然郭的機會比較高，但在這次選舉藍推誰都不可能與白整合，因為柯文哲就是要選總統，且郭柯合的話，郭也不會是由藍營提名，但郭現在一心要爭取國民黨提名，就是計算過與柯合作勝選的機會不高。

施正鋒也說，郭不願意當侯的行政院長，也不會去當柯的行政院長，柯、侯也都要選總統，因此藍營無論誰都與柯文哲沒有合作空間。

藍營人選的悲哀

前立委林濁水受訪時則直言，郭台銘在記者會說不會受到美中擺佈，但綜觀世界局勢，連美中俄等大國都會受其他國際因素影響，難道外交與國際法地位如此弱勢的台灣就能不受影響？他也質疑，我國晶片受到美國限制不能賣中國，難道郭台銘上台時能宣布晶片解禁賣給中國？或是能邀請日本首相岸田文雄、美國總統拜登來台灣訪問？

林濁水舉例，中國的國家規模遠大於俄羅斯與烏克蘭，但中國領導人習近平現在卻不敢調停俄烏戰爭，一通電話都不敢打給烏克蘭總統澤倫斯基，中國這樣的超級大國都不敢調停兩小國的衝突了，身為小國的台灣有辦法在美中之間擺盪，甚至調停美中衝突嗎？

林濁水還說，侯友宜一天到晚都說「好好做事情」，但他能繼續這樣撐到國民黨提名他的時候嗎？他坦言，侯友宜太空洞、郭台銘太膨風，國民黨現在卻只有這兩個人有機會代表黨參選總統，實在是國民黨的悲哀。







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