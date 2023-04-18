侯友宜、郭台銘之爭 鄭正鈐：期待國民黨盡速推出人選

國民黨總統人選尚待徵召，目前已有新北市長侯友宜展現爭取態勢，鴻海創辦人郭台銘也有企圖心，今天開記者會表示希望各界「給郭台銘30天」。國民黨立委鄭正鈐今天說，侯友宜與郭台銘都在第一領先群中，期待國民黨盡速推出總統候選人，讓民眾能有具體支持標的，無論侯或郭都會是一時之選。

現為新北市長的侯友宜獲得國民黨內多數同志支持挑戰總統大位，侯19日還將率團出訪赴新加坡進行市政國際交流，被解讀是備戰2024。郭台銘則剛完成科技經濟政治日本開拓之旅，今天舉行成果報告會，提出2個問題，期盼各界「給郭台銘30天」。

郭台銘表示，從買疫苗開始，他心中有兩個問題一直在思考與準備。第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國需要什麼樣的總統。他也期盼各界「給郭台銘30天」，他會密集提出具體清楚的主張並和大家溝通，判斷郭適不適合承擔對中華民國的責任。

鄭正鈐今天到新竹市黨部完成提名登記，目標爭取立委連任。他說，國民黨內針對總統選舉正在徵集各方意見，希望推出最強候選人，包括侯友宜與郭台銘都在第一領先群當中，朱立倫主席也是思考再三，希望廣徵大家意見。

鄭正鈐表示，郭台銘今天在記者會上提到希望大家給他30天時間，提及的2個問題「台灣的未來在哪裡？」與「中華民國需要什麼樣的總統」，他認為這確實很需要大家思考，自己也期待國民黨盡速推出總統候選人，無論是侯或郭都會是一直之選，會是獲得最多肯定與支持的人選。