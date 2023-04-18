快訊

複製川普當年勝選模式 郭台銘2.0再出發喊「給我30天」

被戰爭蹂躪的歐洲：殘酷歷史如何不再重演？

好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

侯友宜、郭台銘之爭 鄭正鈐：期待國民黨盡速推出人選

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨立委鄭正鈐今天說，侯友宜與郭台銘都在第一領先群中，期待國民黨盡速推出總統候選人，讓民眾能有具體支持標的，無論侯或郭都會是一時之選。記者張裕珍／攝影
國民黨立委鄭正鈐今天說，侯友宜與郭台銘都在第一領先群中，期待國民黨盡速推出總統候選人，讓民眾能有具體支持標的，無論侯或郭都會是一時之選。記者張裕珍／攝影

國民黨總統人選尚待徵召，目前已有新北市長侯友宜展現爭取態勢，鴻海創辦人郭台銘也有企圖心，今天開記者會表示希望各界「給郭台銘30天」。國民黨立委鄭正鈐今天說，侯友宜與郭台銘都在第一領先群中，期待國民黨盡速推出總統候選人，讓民眾能有具體支持標的，無論侯或郭都會是一時之選。

現為新北市長的侯友宜獲得國民黨內多數同志支持挑戰總統大位，侯19日還將率團出訪赴新加坡進行市政國際交流，被解讀是備戰2024。郭台銘則剛完成科技經濟政治日本開拓之旅，今天舉行成果報告會，提出2個問題，期盼各界「給郭台銘30天」。

郭台銘表示，從買疫苗開始，他心中有兩個問題一直在思考與準備。第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國需要什麼樣的總統。他也期盼各界「給郭台銘30天」，他會密集提出具體清楚的主張並和大家溝通，判斷郭適不適合承擔對中華民國的責任。

鄭正鈐今天到新竹市黨部完成提名登記，目標爭取立委連任。他說，國民黨內針對總統選舉正在徵集各方意見，希望推出最強候選人，包括侯友宜與郭台銘都在第一領先群當中，朱立倫主席也是思考再三，希望廣徵大家意見。

鄭正鈐表示，郭台銘今天在記者會上提到希望大家給他30天時間，提及的2個問題「台灣的未來在哪裡？」與「中華民國需要什麼樣的總統」，他認為這確實很需要大家思考，自己也期待國民黨盡速推出總統候選人，無論是侯或郭都會是一直之選，會是獲得最多肯定與支持的人選。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

國民黨拚重返執政、立委連任 鄭正鈐今完成提名登記

明天出訪新加坡 侯友宜：向新加坡學習、互相了解

徵召之戰起跑 郭台銘啟動請益、下鄉之旅 422首站竹北

批侯友宜有錢喬黨務沒錢鋪道路 綠議員：協尋市長

相關新聞

郭台銘：扛責從買疫苗開始思考 再給我30天說明

鴻海創辦人郭台銘今天上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。郭台銘表示，從買疫苗開始，他心中有兩個問題一直在思考...

郭台銘記者會隻字未提侯友宜 多次強調相信朱立倫徵召

鴻海創辦人郭台銘上周訪日返台，上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。郭台銘受訪時被問到國民黨似乎已經內定要徵召...

解放軍又軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

民眾黨主席柯文哲17日在華府拜會美台商會後表示，中國大陸在黃海舉行重大軍事活動，不會改善兩岸關係，只會越來越差；兩岸人心...

2024年大選勸國民黨不要內耗 鍾東錦 : 要建立全國統一初選機制

2024年總統立委選舉，苗栗縣長鍾東錦有感而發，他以自身經驗有感而發，國民黨要「開大門，走大路」，全國統一公平的初選機制...

民調與郭台銘僅差0.7% 侯友宜：團結才能守護台灣

台灣民意基金會昨天公布民調，數字指出新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘僅差0.7%，侯友宜表示，面對所有外界的指教，都謝謝...

侯友宜、郭台銘之爭 鄭正鈐：期待國民黨盡速推出人選

國民黨總統人選尚待徵召，目前已有新北市長侯友宜展現爭取態勢，鴻海創辦人郭台銘也有企圖心，今天開記者會表示希望各界「給郭台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦