徵召之戰起跑 郭台銘啟動請益、下鄉之旅 422首站竹北

鴻海創辦人郭台銘結束美國、日本行，今天在台北召開記者會說明後續動向。郭台銘和團隊已掌握國民總統徵召時程在五月底、六月初，爭取徵召提名的郭台銘將展開最後一個月的衝刺，正式啟動請益之旅，並且安排北中南座談會，深入各行各業及基層，爭取民眾在民調上的支持。首站定4月22日在新竹竹北登場。

郭台銘在今天記者會上宣布，他接下來會到台中、高雄與中小企業座談，且一個星期會有平均2場的下鄉之旅。他強調，會向各行各業及民眾說明，要和平但也要有尊嚴，尊嚴則要靠經濟實力，經濟發展背後最重要的支柱就是科技。

被問到是否向黨籍立委及國民黨立院黨團請益，郭台銘表示，他會以藍營政界大老為優先進行請益之旅，另外也會向民眾黨主席柯文哲，民進黨偏中性大老、政界、各地方大老、科界及產業界前輩 ，都是他請益的對象。

郭台銘在記者會上說到他與柯文哲的關係，強調兩人溝通完全沒有任何障礙，就算在美國，兩人也能隨時通上電話，等柯返台後會和柯好好聊聊。但被問到與前總統馬英九的溝通是否有問題時，郭台銘表示，要不是記者會現場手機被秘書先收起來，他馬上就可以打電話給馬英九，證明馬英九會接他的電話，讓謠言不攻自破。