侯友宜明訪新加坡 國際交流會高層

新北市長侯友宜昨晚臨時宣布明天將出訪新加坡，據了解，這次出訪侯將會見「一定層級以上的高層」，以免和近期出訪的蔡英文總統等人相比，也可補修國際學分。

新北市府昨宣布，侯友宜明天將赴新加坡進行四天三夜的市政國際交流，期間將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動SDGs、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學（新創基地NTUitive）在內的新加坡公私部門，並將與當地青年就海外創業、人才培育等議題座談交流。侯友宜同時行銷新北市重大建設與大型活動，包括七月城市藝術節、十月台灣設計展和年底新北歡樂耶誕城。

知情人士透露，去年九合一大選後，有人試圖牽線出訪美國，希望能與州長層級的人物碰面，但被侯陣營婉拒。因當時侯友宜才說拒當強國的棋子，台灣要走自己的路，訪美是自打嘴巴。但辜汪會談、馬習會都選在新加坡，侯友宜若前往新加坡，不會被貼上親中標籤，又可以凸顯有處理兩岸外交關係的能力。

這次考察由侯友宜帶隊，經發局長何怡明、秘書處長饒慶鈺、新聞局長張愛晶及青年局長邱兆梅隨行，預計明天傍晚出訪，廿二日中午返國，期間市政將由首席副市長謝政達代理。國民黨籍新北市議員江怡臻指出，這是很多人的期待，從嘉義高中九十九校慶、北北基桃追火車路跑，再到出國訪問，一系列行程可看到侯正在加溫。

據了解，侯友宜數月前開始籌畫新加坡行，十九日出訪主要行程不公布，但蔡英文總統、前總統馬英九和鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等人相繼出訪，侯友宜「如果沒有見到一定等級的高層」是不會出訪的，外界預估會是部長級以上。國民黨立委林德福指出，多了解、多交流是好事，對爭取總統初選提名也有加分，民眾看到也會有感。

另一方面，鴻海創辦人郭台銘訪日返台，今天將舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。連同上次訪美後的返台記者會，採訪通知上都提及「台灣需要⼀個很棒的ＣＥＯ」，但不同於上次的是，這次特別標註「前進二○二四、積極備戰」，表達爭取國民黨徵召提名參選總統的決心。據了解，這兩場記者會講稿，都是郭親自擬稿。