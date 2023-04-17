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王建煊看好郭柯配 賴清德當選恐遭武統

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
王建煊聽從來自心中上帝告訴他的聲音決定參選總統，但依目前情勢，他則看好郭柯配，否則恐仍是賴清德當選。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
王建煊聽從來自心中上帝告訴他的聲音決定參選總統，但依目前情勢，他則看好郭柯配，否則恐仍是賴清德當選。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「不論誰當選，不能再只一味的緊抱美國大腿。」宣布參選2024總統的前監察院長王建煊分析總統選情時說，目前局勢，國民黨還未決定人選，如果郭台銘與民眾黨的柯文哲能夠組成郭柯配，機會會很大，否則最後應還是民進黨的賴清德當選。一旦賴當選，中共恐仍將走向武統一途。

王建煊自上月29日正式宣布參選總統以來，對於自己選情總是抱持樂觀態度，他一直念茲在茲要在國有土地廣設天使居老人安養中心、社會住宅，並因此相信老年人會支持他、年輕人因減輕養老、住屋等負擔，也會支持他。

台獨主張終遭武統

他分析，台灣許多支持民進黨的人民都偏向台獨，具省籍情結，有人還在罵「外省豬」製造統獨分裂衝突，照目前情勢，如果國民黨提名的人選不適當，最後當選者仍可能是賴清德。他和賴都是成大畢業，他在台南也聽到校方及校友都肯定賴的施政，但他擔心賴的台獨主張，將引來中共的武統。

對於不論藍、綠、白，要參選總統的人都要前往美國接受「面試」的事，王建煊極度不以為然。如今美國政府不斷的針對中國大陸進行貿易戰、並聯合西方各國及日、韓打壓中共政府，他說：「如此，中共會長期接受台灣政府緊抱美國大腿嗎？」

郭柯配才可能勝賴

他表示，後續有關各總統參選人的民調應該會陸續出來，他尚不能預測自己的支持度。不過，就他現在觀察，柯文哲至今仍有近二成的民意支持度，柯個人應該不會贏得總統選舉，但會影響選舉結果；因此他預判，除非郭（台銘）柯（文哲）配出來參選，否則最後仍是賴清德當選。

雖然自己當選機率可能不高，但王建煊仍表示，他出來參選，就是心中聽到聲音，告訴他台灣要完蛋了。虔誠信仰基督的王建煊說，成功與否交給上帝，但他透過參選，必須將自己的主張說出來。否則一旦台灣到處布滿地雷、成為亞洲地區美國的軍火庫，台灣必遭武統而生靈塗炭。

看過戰火苦命人多

曾看過緬甸羅興亞人遭到戰火侵襲導致男人斷肢、在街上賣ＣＤ討生活，女性慘遭軍隊凌辱，愛滋病橫生。加上美軍所發動的伊拉克戰爭所發生過的美軍虐囚事件，如今不斷供應武器給烏克蘭等過程，致使戰事持續而難以停止。他不願見到台灣人民發生這種結果。

雖然依目前局勢王建煊較看好郭柯配，但柯文哲獨自參選意願高，郭台銘又尋求回歸國民黨，未來郭柯似乎很難成配。而即使郭柯配成形，也參選獲勝當上總統、副總統，王建煊仍擔心，不論誰當選，不能一直緊抱美國大腿，最終還是要和中共政治和談，推展和平統一，否則仍將遭到武統，讓台灣陷入戰火。

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2024大選 王建煊 賴清德 郭台銘 柯文哲

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