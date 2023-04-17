影／遭指與徐國勇關係匪淺 彭佳芸哽咽批李坤城網軍攻擊

新北市民進黨立委第三選區（三重）初選白熱化，新北市議員彭佳芸今召開記者會，批評前議員李坤城利用網軍，以騷擾、侮辱女性的言論來攻擊她，她將向黨中央檢舉及到分局報案。彭說，台灣是民主社會，不是共產國家，沒有所謂密室協商、指定接班，要李別用網軍帶風向。

民進黨立委三重選區下周將電話民調，三位立委擬參選人彭佳芸、李余典、李坤城皆全力投入掃街、拜票。不料近期出現網路留言稱，前內政部長徐國勇與彭佳芸關係匪淺，彭佳芸今開「低俗網軍再現，三重團結不見」記者會，批評李坤城4年前說良性競爭才有進步，4年後卻說「因為他沒有選（議員）要讓給他選（立委）」。

彭佳芸說，這些網路留言多數都是假帳號，不是外國帳號，就是帳號幾乎沒朋友，但卻跟李坤城言行一致，因此推斷是李坤城雇用的網軍。此外，彭自己的社群平台，包括臉書、IG、line官方帳號在去年地方選舉期間，就開始透過私訊、留言暗酸她，未來絕對不能參選立委。

彭佳芸強調，台灣是民主社會不是共產國家，沒有所謂的密室協商、指定接班，「也不是我這次不選（議員），下次就應該換我選（立委）」，並直指李坤城4年前也帶職參選立委，4年後卻以此攻擊她是雙重標準，還用網軍帶風向，但自己從政以來並未轉移選區、背棄選民。