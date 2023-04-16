民進黨屏東1選區立委初選衝刺 造勢大會拚車隊掃街

民進黨屏東第1選區立委初選民調明天登場，現任立委鍾佳濱舉辦造勢大會，屏東縣長周春米站台；同樣角逐初選的縣議員陳明達，則是車隊掃街，各自爭取選民認同拚出線。

鍾佳濱今天下午3時許在屏東市區舉辦「立委連任、總統勝選」造勢大會，由立委林靜儀、何欣純、劉建國、郭國文站台相挺，吳思瑤、莊瑞雄則錄影助選，周春米也出面站台，現場吸引約2000名支持者參加。

鍾佳濱指出，民進黨在去年底九合一選舉後，黨內籠罩低氣壓，後來在黨主席賴清德帶領下，反省再出發，黨內呈現團結氛圍，對明年1月13日大選重新燃起信心，反觀國民黨則自亂陣腳。

鍾佳濱說，面對2024大選，不論是總統還是立委，都沒有輕忽的本錢，不只執政會成為被攻擊的箭靶，境外勢力更虎視眈眈，每個區域立委選區也會被見縫插針分化攻擊，因此需要地方最強小雞帶動選情、衝高票數，一起挺總統母雞，力拚大選獲勝。

周春米致詞，細數與鍾佳濱求學從政的淵源並強調，明年立委、總統大選一定要贏，台灣要贏，屏東也要贏。

同樣要力拚出線的屏東縣議員陳明達今天則是進行車隊遊行掃街拜票，晚間在黃昏市場舉辦活動；陳明達表示，活動並沒有邀請外地貴賓，就是要與在地民眾面對面、傾聽民眾意見、了解民眾需求。