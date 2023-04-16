民進黨嘉義市立委初選17日起民調 3選將衝刺拜票

民進黨現任立委王美惠、嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚日前登記參選2024嘉義市立委選區提名初選，由於黨中央明天起開始民調，3人趁著假日加緊拜票，尋求市民支持。

民進黨12日指出，2024年立委提名初選須執行民調的選區為14個選區，民意調查作業將17日開始執行；經抽籤後，嘉義市選區將於4月17日至23日執行。

王美惠趁著週末與服務處人員搭著戰車，在嘉義市街頭巷尾掃街拜票，另外也透過工作團隊宣傳近4年來到中央為嘉義市爭取到的建設。

王美惠今天告訴中央社記者，平常日要北上立法院開會，只能趁週末假日或晚間街頭拜票，「我絕對沒有電話拜票」。

王美惠表示，許多支持者告知近日深夜接到其拜票電話，不堪其擾，因此服務處已向警方備案，也拜託支持者提供冒名者的相關資料。

黃露慧除了懸掛大幅廣告看板外，也與支持者徒步掃街，搭配語音電話拜票。

黃露慧接受電訪時說，照著原本選戰步調，一步一腳印，每天一大早就徒步掃街拜票，聽更多民眾聲音，讓更多市民看見，拜票同時講述自己近年來在議會的表現，尋求民眾認同。

黃露慧指出，徒步拜票不可能握到每個人的手，所以利用電話拜票跟民眾互動，都是依照正常時間，晚間9時許就結束。

凌子楚強打「專業問政、繁榮嘉義」，拍攝短影片述說13項政見、7巷政績，藉由臉書（Facebook）和手機通訊軟體Line等管道讓民眾知道他的理念和曾經為嘉義市爭取到的建設，尋求民眾支持。

凌子楚說，4輛廣告車天天繞行嘉義市，明天起有戰車加入作最後衝刺。