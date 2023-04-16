快訊

明起口罩大鬆綁 醫療院所仍強制 降級後疫苗、藥物仍公費

大陸「五一」出境遊「火得一塌糊塗」 台灣業者吃不到

獨／看板數字打臉高市消防局！連海邊旗津都派去救山火

民進黨嘉義市立委初選17日起民調 3選將衝刺拜票

中央社／ 嘉義市16日電
綠營嘉義市立委初選明起民調，前議員凌子楚(自左至右）、立委王美惠、兼黨部主委黃露慧議員三腳督內戰。圖／聯合報資料照片
綠營嘉義市立委初選明起民調，前議員凌子楚(自左至右）、立委王美惠、兼黨部主委黃露慧議員三腳督內戰。圖／聯合報資料照片

民進黨現任立委王美惠、嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚日前登記參選2024嘉義市立委選區提名初選，由於黨中央明天起開始民調，3人趁著假日加緊拜票，尋求市民支持。

民進黨12日指出，2024年立委提名初選須執行民調的選區為14個選區，民意調查作業將17日開始執行；經抽籤後，嘉義市選區將於4月17日至23日執行。

王美惠趁著週末與服務處人員搭著戰車，在嘉義市街頭巷尾掃街拜票，另外也透過工作團隊宣傳近4年來到中央為嘉義市爭取到的建設。

王美惠今天告訴中央社記者，平常日要北上立法院開會，只能趁週末假日或晚間街頭拜票，「我絕對沒有電話拜票」。

王美惠表示，許多支持者告知近日深夜接到其拜票電話，不堪其擾，因此服務處已向警方備案，也拜託支持者提供冒名者的相關資料。

黃露慧除了懸掛大幅廣告看板外，也與支持者徒步掃街，搭配語音電話拜票。

黃露慧接受電訪時說，照著原本選戰步調，一步一腳印，每天一大早就徒步掃街拜票，聽更多民眾聲音，讓更多市民看見，拜票同時講述自己近年來在議會的表現，尋求民眾認同。

黃露慧指出，徒步拜票不可能握到每個人的手，所以利用電話拜票跟民眾互動，都是依照正常時間，晚間9時許就結束。

凌子楚強打「專業問政、繁榮嘉義」，拍攝短影片述說13項政見、7巷政績，藉由臉書（Facebook）和手機通訊軟體Line等管道讓民眾知道他的理念和曾經為嘉義市爭取到的建設，尋求民眾支持。

凌子楚說，4輛廣告車天天繞行嘉義市，明天起有戰車加入作最後衝刺。

2024大選

延伸閱讀

綠營嘉義市立委初選三腳督競爭 王美惠、黃露慧上演女人戰爭

民進黨嘉市立委初選激烈 王美惠獲公督盟評選優秀立委

綠嘉市立委初選升溫 黃露慧為這事槓上王美惠

警察超勤加班費比基本工資低 立委促警勤加給調升15％

相關新聞

曝朱立倫下的棋 她分析2024 柯文哲只對國民黨有影響力

2024大選布局，民進黨已經確定提名黨主席賴清德；國民黨目前確定提名誰尚未定案。曾幫民眾黨主席柯文哲操刀Line帳號的民...

總統候選人要先提名？ 朱立倫：少內鬥、多團結

2024選戰開跑，國民黨立委鄭麗文認為應由總統候選人去整合黨內外，要先提名。國民黨主席朱立倫稍早表示，「少製造任何敵對現...

藍內戰！詹江村再提「4年前委屈」 牛煦庭：沒分裂本錢

國民黨桃園市黨部公告，桃園市第1選區提名登記17日開跑，但議員詹江村公開表示，將不參加黨內登記並參選到底，今天受訪也再度...

「龍崎條款」異於常態光速過關 政界：賴清德的政治本命區保衛戰

立法院4月14日通過環評法第16條之2修正案，被政壇稱為「龍崎條款」，若撤銷開發許可，則可廢止環評結論，也讓老環評問題有...

2024總統大選生死之爭 吳子嘉爆內幕：藍綠大票倉「都在這」

2024總統大選日漸逼近，台灣民眾黨主席柯文哲日前出訪美國「面試」，與紐約當地的台灣學生進行早餐會，談論2024選情時，他也坦言自己的民調支持度就是20%。對此，媒體人吳子嘉指出，柯文哲就是「藍綠的大票倉」。

民進黨嘉義市立委初選17日起民調 3選將衝刺拜票

民進黨現任立委王美惠、嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚日前登記參選2024嘉義市立委選區提名初選，由於黨中央明天起開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦