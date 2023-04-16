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2024總統大選生死之爭 吳子嘉爆內幕：藍綠大票倉「都在這」

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉認為柯文哲就是「藍綠的大票倉」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
吳子嘉認為柯文哲就是「藍綠的大票倉」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

2024總統大選日漸逼近，台灣民眾黨主席柯文哲日前出訪美國「面試」，與紐約當地的台灣學生進行早餐會，談論2024選情時，他也坦言自己的民調支持度就是20%。對此，媒體人吳子嘉指出，柯文哲就是「藍綠的大票倉」。

國民黨主席朱立倫曾指出，現階段正在進行藍軍整合，下階段會團結非綠大聯盟，「包括柯文哲市長、民眾黨等非綠朋友」。吳子嘉昨（15）日在節目《董事長開講》中提到，朱立倫的定調是對的，不管是第幾階段，就是要整合柯文哲進來。吳子嘉表示副總統賴清德稱年輕人不要變成工具，就是想要去吸引民眾黨的票，「也是賴清德唯一可以開發票源的票倉」。

吳子嘉認為國民黨的總統候選人要在1、2個月內，把民調拉高才會有士氣，而且國民黨7月份要開全國代表大會，所以國民黨總統候選人的民調，要在全國代表大會之前形成跟賴清德PK，就要從柯文哲的支持度中搶10%過來，假設國民黨再團結起來，民調就會有一搏的力量。最後，吳子嘉強調賴清德也準備搶柯文哲的票，因為柯文哲的票比較容易鬆動，所以這是生死之爭。

2024大選 吳子嘉 柯文哲 賴清德 朱立倫

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