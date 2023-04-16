侯友宜超前韓國瑜出手了！ 藍大新店內戰深夜震撼彈

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北大新店選區立委初選深夜震撼彈，新北市議員劉哲彰突在臉書放上與市長侯友宜的合照並宣布退選。圖／取自劉哲彰臉書
新北大新店選區立委初選深夜震撼彈，新北市議員劉哲彰突在臉書放上與市長侯友宜的合照並宣布退選。圖／取自劉哲彰臉書

新北大新店選區立委初選深夜震撼彈，新北市議員劉哲彰突在臉書放上與市長侯友宜的合照並宣布退選。他表示，在與侯長談後，為黨內團結及家庭因素退出初選；但他也說，有競爭才有進步，這次依規參選卻被說「不團結」，希望自己這次參選，能讓黨正視培育青年人才課題。

國民黨新北市立委初選第十一選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）原是全新北唯一藍營「內戰區」，現任立委羅明才全力衛冕，今晚還找高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢，殊不知挑戰者劉哲彰在深夜突然在臉書投下退選震撼彈，引發討論。

劉哲彰表示，感謝所有支持者給了滿滿信心與力量，一路相挺令他無比感動，但在與侯友宜長談、羅明才懇託後，為顧及黨內團結及考量家庭因素，決定再次禮讓羅明才，即日起退出這次黨內立委初選，停止一切競選活動。

劉哲彰指出，雖然很有信心能贏得這次初選，但考量父母親年事已高，經不起激烈選情壓力和擔心受怕；從登記初選至今，父母沒有一日可以安心入睡，讓自己心中十分不捨，更擔憂父母的身體狀況；在選舉與親情間，他只能做出退讓，也請支持者們能夠體諒他不得已的苦衷。

劉哲彰認為，透過黨內良性競爭才能選出最好人選、激發出更好服務，自己這次在過程中也堅持「選前競爭、選後團結」的理念，遵從黨中央的規範，依規定參與初選，卻被黨內同志貼上不團結標籤，讓他感到十分遺憾。

劉哲彰提到，任何民意代表都應該勇敢面對民主的挑戰，虛心接受民意的檢驗，有競爭才會有進步；自己想為家鄉做更多的事，也想為選民擘畫更美好的未來，更希望藉這次參選，讓黨中央知道青年的想法。

劉哲彰還說，「培養青年人才」是國民黨必須正視的嚴肅課題，唯有加速培養優秀的青年政治人才，國民黨才有戰力去面對未來的挑戰。自己接下來會持續扮演好市議員的角色，做好民主政治的實踐者，實現黨內的民主，持續培育青年人才，為國民黨的未來盡一份心力。

現任立委羅明才全力衛冕，今晚還找高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢。圖／羅明才提供
現任立委羅明才全力衛冕，今晚還找高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢。圖／羅明才提供

2024大選 劉哲彰 國民黨 羅明才 侯友宜

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