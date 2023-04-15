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立委黨內初選太激烈 李彥秀：恐影響國民黨、總統民調

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員李彥秀。記者楊正海／攝影
台北市議員李彥秀。記者楊正海／攝影

北市立委藍綠初選競爭激烈，不少參選人上午都參加台北母娘文化季淨山健行活動，其中國民黨北市港湖區立委初選，下周一起將領表登記。針對黨內初選廝殺激烈，準備參選的市議員李彥秀表示，她擔心藍營初選裂痕，初選 打得太激烈，影響總統民調，這是不樂意見到。

針對對手游淑慧指她步步為營選為了選立委？李彥秀說，過去24年來，她從政每一天都在守護港湖區，沒有離開，用心在每一天，過去港湖區鄉親的支持，不是短暫得來的，是長期經營，從過去每一次選舉都看得出來，民代的用心經營，是在平常的每一天。

游淑慧也說，世代交替是形容詞，不是看年紀？李彥秀說，5年前她輔選港湖區議員，包括李明賢、游淑慧，她都盡全力，她知道黨世代交替很重要，但選舉如何贏下這席也是關鍵，最後就交給初選機制做選擇，世代交替很重要，但如何贏得大選，有公平的初選機制來做良性競爭，如果初選有太多的裂痕，從最近國民黨、甚至總統民調，都會受影響，所以良性競爭、公平初選，是基層藍營希望的方式。

李彥秀說，初選裂痕，容易讓藍營基層、中間選民，對於整體國民黨民調、總統民調趨於保守，甚至不表態，她更擔心藍營裂痕，在初選過程中打得太激烈，很多不表態選民，會影響總統民調，這是大家不樂意見到的，從北市這幾區初選結果，也看得到，所以良性競爭是必須的。

李彥秀上午並未和游淑慧同台，她說，自己比較早到，兩人每天在不同場合都有碰到面，都是同志，以前有輔選過游淑慧，兩人是長期的合作伙伴，不要因為初選傷了和氣，讓國民黨民調、總統民調往下掉，任何競爭，只要是公開公平，都可以接受，但應該把政黨人民利益放在第一位。

2024大選 李彥秀 游淑慧

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