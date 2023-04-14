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侯友宜被徵召有4大優勢 學者曝：民調支持度會有一波慶祝行情
新北市長侯友宜聲量高，外界關注是否投入2024總統大選。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，侯友宜若被徵召，至少有能拉抬聲勢及支持度的四大優勢，且民調支持度勢必會有一波慶祝行情。
鈕則勳在臉書發文表示，「侯友宜若是被徵召，至少有能拉抬聲勢及支持度的四大優勢」。
第一，國民黨的縣市有三分之二，北部是侯自己的基本盤、且有北北基桃共同治理的默契，中部有盧秀燕的女力聯盟，而侯的本土性強，且出身中南部，比歷次的國民黨候選人更具備南部拓票的能力，在地方組織的部分仍然可以形成「地方包圍中央」的格局。
第二，若是侯友宜被徵召，因為郭台銘也特別講到了會支持，屆時若是郭董能夠挹注商界系統挺侯，對侯當然是利多。
第三，侯在新北本就有政績，民調下滑主要是因為大選政治因素而非施政有問題！只要徵召一確定是侯，民調支持度勢必會有一波慶祝行情！屆時只要順勢且依序推出相關政策，支持度回穩或穩健走升，仍可期待。
第四，侯現今是新北市長，這新北基本盤也能夠防堵新北出身的賴清德從北部突圍的機會，只要守住北部，只要能從南部多拿到比藍軍前幾次選舉更多的票，勝率就會更高。
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