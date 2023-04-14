費鴻泰稱「朋友還是老的好」 徐巧芯：戰將新的也不錯

台北市第七選區（信義、南松山）中國國民黨內初選，議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。針對費鴻泰廣告稱「朋友還是老的好」，徐巧芯今早站路口拜票前受訪時說，朋友當然是老的好，戰將新的也不錯；而被問到港湖初選，徐則說「唯一支持游淑慧」，面對現任立委高嘉瑜，游會愈打愈好。

徐巧芯今早找來北市議會同事游淑慧等人陪同站路口拜票。徐巧芯受訪時說，今天大家給予支持，就是希望年輕世代能進入國會，距離初選民調剩沒幾天，非常感謝好友一起站路口加油打氣，這條路上並不孤單，勇往直前一定能突破重圍，跌破大家眼鏡贏得初選勝利，很多人感謝費委員，但是他做了將近30年，國民黨現在應該要做改變，所以希望讓年輕人出來。

談到對手費鴻泰也站路口，還有「朋友還是老的好」廣告，徐巧芯說，選舉一定要拚，不管是誰，做為競爭對手，一定雙雙都會力拚到底。而朋友當然是老的好，戰將新的也不錯，但國民黨面臨改變，需要更多年輕人加入，讓世代傳承，政治當然現實，選舉也是現實，希望可以帶來新力量、新思維，協助2024總統候選人重返執政，取得國會多數。

而說起內湖、南港區黨內初選，徐巧芯直言「我是唯一支持游淑慧」，她認為港湖要看戰力，面對高嘉瑜傳統戰法，就算國民黨剛開始民調贏的，打到最後也不一定能夠勝出，中間選民又多，需要年輕人靈活運用戰術，要足夠有追蹤民進黨的能力，游淑慧完全具備這樣的能力。

游淑慧表示，對手李彥秀選不選、回鍋來回鍋去，這點她要跟支持者說清楚，不是對外說自己最強，畢竟「敗軍之將不可言勇」，她過去爭取連任失敗，國民黨還是要思考換人上陣，才有機會贏回這席。