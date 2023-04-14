快訊

影／桃園2歲童害怕到幼兒園 家長扮柯南驚見孩子成人肉拖把

影／法國反改革抗議延燒！示威民眾「揮舞信號彈」衝入LVMH總部

情色片女王驚傳病逝享壽70歳　死訊遭封口半年

費鴻泰稱「朋友還是老的好」 徐巧芯：戰將新的也不錯

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
談到對手費鴻泰也站路口，還有「朋友還是老的好」廣告，徐巧芯說，朋友當然是老的好，戰將新的也不錯。圖／聯合報系資料照
談到對手費鴻泰也站路口，還有「朋友還是老的好」廣告，徐巧芯說，朋友當然是老的好，戰將新的也不錯。圖／聯合報系資料照

台北市第七選區（信義、南松山）中國國民黨內初選，議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。針對費鴻泰廣告稱「朋友還是老的好」，徐巧芯今早站路口拜票前受訪時說，朋友當然是老的好，戰將新的也不錯；而被問到港湖初選，徐則說「唯一支持游淑慧」，面對現任立委高嘉瑜，游會愈打愈好。

徐巧芯今早找來北市議會同事游淑慧等人陪同站路口拜票。徐巧芯受訪時說，今天大家給予支持，就是希望年輕世代能進入國會，距離初選民調剩沒幾天，非常感謝好友一起站路口加油打氣，這條路上並不孤單，勇往直前一定能突破重圍，跌破大家眼鏡贏得初選勝利，很多人感謝費委員，但是他做了將近30年，國民黨現在應該要做改變，所以希望讓年輕人出來。

談到對手費鴻泰也站路口，還有「朋友還是老的好」廣告，徐巧芯說，選舉一定要拚，不管是誰，做為競爭對手，一定雙雙都會力拚到底。而朋友當然是老的好，戰將新的也不錯，但國民黨面臨改變，需要更多年輕人加入，讓世代傳承，政治當然現實，選舉也是現實，希望可以帶來新力量、新思維，協助2024總統候選人重返執政，取得國會多數。

而說起內湖、南港區黨內初選，徐巧芯直言「我是唯一支持游淑慧」，她認為港湖要看戰力，面對高嘉瑜傳統戰法，就算國民黨剛開始民調贏的，打到最後也不一定能夠勝出，中間選民又多，需要年輕人靈活運用戰術，要足夠有追蹤民進黨的能力，游淑慧完全具備這樣的能力。

游淑慧表示，對手李彥秀選不選、回鍋來回鍋去，這點她要跟支持者說清楚，不是對外說自己最強，畢竟「敗軍之將不可言勇」，她過去爭取連任失敗，國民黨還是要思考換人上陣，才有機會贏回這席。

2024大選 徐巧芯 國民黨 費鴻泰 游淑慧 高嘉瑜 民調

延伸閱讀

側翼同樂會！徐巧芯地檢署外發可樂、爆米花 「這兩人」也到場

費鴻泰揪跑馬拉松？ 徐巧芯秒回願意：頂多跑輸而已

徐巧芯自辦政見發表會 喊話費鴻泰「交棒新世代進國會」

明早自辦政見發表會 徐巧芯：邀請費鴻泰可當場辯論

相關新聞

國民黨評估北市8區立委勝率高 但最怕這一區、這個人

國民黨台北市立委黨內初選，部分選區廝殺激烈，艱困選區卻靜悄悄。台北市黨部主委黃呂錦茹上午在《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪...

費鴻泰稱「朋友還是老的好」 徐巧芯：戰將新的也不錯

台北市第七選區（信義、南松山）中國國民黨內初選，議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。針對費鴻泰廣告稱「朋友還是老的好」，徐巧芯...

黃健庭：黨內提名共識是侯友宜

外界關注國民黨二○二四總統人選，國民黨秘書長黃健庭昨天公開表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜市長了」。他說，不管今...

影／台獨不再是共識？ 鄭麗文呼籲賴清德講清楚

副總統賴清德先前發表談話提及台灣沒有統獨問題，國民黨團上午舉行記者會抨擊副總統賴清德的政治立場，立法委員鄭麗文表示，賴清...

納總統民調成羅生門 韓粉炸鍋 韓國瑜一句話吐露心境

國民黨副秘書長江俊霆3月底在一場直播節目中說要將高雄市前市長韓國瑜納入總統內參民調，黨中央隨後澄清，卻引發韓粉不滿，22日將在高雄集結，要求黨中央兌現承諾。據了解，黨內確實流傳一份納韓民調，韓國瑜在排名第一和第二的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘之後，位居第三。不過，黨中央說詞前後反覆，韓國瑜是否納入總統參選人內參民調成羅生門。

【即時短評】選舉像愛情 侯友宜沒時間等了

新北市長侯友宜日前憂心遭批落跑市長，對參選總統僅敢「類表態」。但其實去年九合一大選，林佳龍慘敗45萬票已間接為侯友宜解套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦