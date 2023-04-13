賴清德民調穩定領先10百分點 學者曝國民黨勝選機會

藍營總統候選人遲未宣布，對此，劉兆隆受訪時表示，賴清德目前民調穩定領先藍營10%，國民黨需推出本土、能提出有創意的經濟政策，還要有國際觀的候選人，才有機會戰勝賴清德；中山政研所教授廖達琪則說，藍營總統候選人的論述要讓中間選民接受。

藍營此戰艱難

國民黨在總統候選人提名上，尚未公布最強母雞，目前人選包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康與孫文學校校長張亞中、前監察院長王建煊等人，由於國民黨總統候選人由徵召產生，外界都相當關注何時會宣布候選人。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時表示，賴清德目前民調穩定領先所有藍營候選人約10%，其實只要少犯錯，賴清德就可以勝選，國民黨此戰頗辛苦，他認為國民黨要勝選，必須要推出本土籍候選人，且提出台灣、中國與美國都能接受的兩岸論述，還要有國際觀。

爭取中間選民

劉兆隆直言，台灣在馬英九後很難再有外省籍總統，而藍營候選人提出的兩岸論述需要獲得國內民眾信賴，且展現出能處理好內政與國安議題的架勢，還有具備國際事務能力。侯友宜就是在處理國際事務上受到郭台銘挑戰，而國民黨若再搭配好的經濟政策，就有機會與賴清德一搏。

中山政研所教授廖達琪受訪時提到，國民黨的選舉還是高度依賴基層，包括地方政治人物、議長的支持，因此候選人要接地氣，不能打高空，以爭取中間選民支持。廖達琪認為，國民黨不太容易爭取年輕選票，因此在論述上一定要獲得中間選民認同，並積極動員組織，才有機會勝選。

非綠難組聯盟

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒受訪時直言，國民黨現在要組成「非綠聯盟」其實不太可能，因為柯文哲一定會出來選，他擁有25%左右的支持度，且很難允諾柯文哲當副手或是行政院長。

他也提到，從2022年地方選舉台北市與新竹市的選情來看，這些「非綠選票」很難投給國民黨，因此藍營推出的候選人要專心團結藍營內部。

需關注郭台銘

多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸近日在臉書發文觀察說，在國民黨政治人物中，支持率最高為侯友宜，而郭台銘的支持率落後於侯友宜，郭台銘的弱點是未能說明國民黨支持者，這與四年前退黨的影響有關，不過郭台銘的表態爭取提名無疑，將給侯友宜帶來壓力，讓侯陣營不能再掉以輕心，未來台銘會如何展開競選活動值得關注。

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