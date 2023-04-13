賴清德挑戰總統大位 先弭平民進黨內裂痕

賴清德若要勝選，對外要淡化台獨形象，對內要搞好與英系的關係！針對賴清德成為民進黨總統候選人，專家受訪時都認為，他需要淡化過去太獨與深綠的形象，設法獲得美國的信任；在黨內整合上，雖然已定於一尊，但他過去與英系的裂痕不小，在區域立委初選與不分區立委都要費一番功夫協調。

賴有努力修正兩岸論述

民進黨12日中執會提名副總統賴清德為總統參選人，但在派系整合與「務實台獨」上恐成為賴清德的挑戰。中山政研所教授廖達琪受訪時指出，賴清德近來的行動，似乎有意沖淡過去「務實台獨」的努力，但是否能讓外界信服還要觀察，畢竟深綠很愛賴清德，對總統蔡英文的中間路線頗不滿。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時表示，總統蔡英文在訪美回來後，對於民進黨的兩岸政策已經論述很清楚，目前看來賴清德也會蕭規曹隨，若有調整也會是美國能認同的路線，不會有太大變化。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒則認為，不用擔心賴清德的論述，從他提出「親中保台」，還有現在對蔡總統「4個堅持」的擁戴，都是相當有彈性的。不過在派系整合上，像台北士林、大同選區立委何志偉與市議員王世堅的初選之爭，顯示與英系還有裂痕，要如何協調、彌補會是未來的考驗。

與英系互動成關鍵

廖達琪說，黨內未來與英系的整合會是問題。她分析，賴清德與許多英系要角在2019年爭取總統提名裂痕很深，因此英系也會擔心賴清德現在秋後算帳；其他派系部分雖看似已經整合，但賴清德若成功當選，2028年會依慣例連任，黨內中生代如陳其邁、林佳龍、鄭文燦等人也都想挑戰總統，後續可能要好好安撫。

劉兆隆則認為，派系整合的問題不大，但賴清德未來競選過程中，在黨內的工作重點將包括，協調區域立委與不分區立委的排名，由於賴清德先前在中執會推出「誠信條款」，不希望剛當選的縣市議員角逐立委提名，有些年輕議員恐會有不滿。

資深媒體人黃暐瀚則指出，港湖區民進黨立委高嘉瑜面對基進黨台北黨部主委吳欣岱挑戰，將考驗賴清德與民進黨派系的整合能力，由於吳欣岱宣布參選當天，包括前衛福部長陳時中、前立委姚文智，與前內政部長徐國勇等英系人馬都現身站台，若賴清德此區無法協調好，在其他選區將容易失去威信。

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