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有「先衰後盛」翻轉機會 郭正亮1關鍵看好侯友宜：勝過賴清德

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片

2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲和國民黨新北市長侯友宜也備受矚目。對此，前立委郭正亮指出，侯友宜能贏過賴清德的關鍵就是「線路」。

郭正亮昨（12）日在節目《下班瀚你聊》中表示，從候選人條件去判斷民調其實沒有必然性，一旁的主持人黃暐瀚認同此話，並補充「選舉還是很看重喜好度」。郭正亮提到侯友宜目前的民調雖然略有下滑，但認為仍有「先衰後盛」的翻轉機會，並強調侯友宜能勝過賴清德的關鍵就是「線路（台語）」。

郭正亮指出侯友宜先前之所以民調高，首先是因為在新北市有廣為流傳的政績，再來就是侯友宜是政壇中「罕見沒有罵過人的政治人物」。此外，郭正亮認為假設未來氣氛是美中關係走向緩和，這種情況對侯友宜非常有利，因為他可以獲得中間選民認可，並緩和兩岸關係。

2024大選 侯友宜 賴清德 民調 黃暐瀚 郭正亮

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