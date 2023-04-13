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國民黨總統人選定案？ 黃健庭：黨內態勢就是侯友宜了

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨祕書長黃健庭。記者曾原信／攝影
國民黨祕書長黃健庭。記者曾原信／攝影

國民黨秘書長黃健庭上午參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請大家支持國民黨所提出總統候選人和立委候選人。他表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜市長了」；他也說，不管今天是提名鴻海創辦人郭台銘還是侯友宜，他們都表達願意支持對方，讓他很欣慰。

黃健庭表示，國民黨在立法院的席次距離過半還有一段路要走，這不是一件容易的事，尤其是長期沒有執政的艱困選區，要推出人選都有困難，因此黨中央一定會努力，號召非綠陣營一起團結。

大家關心總統提名的人選，朱立倫昨天講得非常清楚，提名是有步驟的，國民黨內要先整合。不過他也說，「基本上，國民黨黨內現在大概態勢也非常明顯，就是侯友宜市長了」，他說，侯友宜也算是表態了，實力也最堅強。

黃健庭說，但光靠國民黨本身沒辦法有把握打贏這場選戰，所以第二個階段就是要藉由泛藍陣營團結起來，而郭台銘是泛藍陣營重要的資產，各自都在做努力。他感到比較欣慰的是，不管是郭台銘還是侯友宜都好，他們都表達如果提名是對方，他們也都願意全力來支持。

黃健庭表示，第三個階段就是爭取非綠陣營來支持，國民黨會持續來努力。黃說，國民黨沒有本錢分裂了，請大家支持國民黨提名的候選人；他也強調，國民黨最不需要「非誰不可」的這種說法，會分化團結，黨主席朱立倫已經多次表達無私無我，表態不選，在現場的國民黨立委王鴻薇也附和此說法。

2024大選 黃健庭 侯友宜

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