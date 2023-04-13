王世堅、何志偉初選血流成河 郭正亮曝「綠營大咖」要出手了

民進黨立委初選備受矚目，台北市議員王世堅宣布投入第二選區（士林、大同）立委初選，挑戰該區現任立委何志偉。對此，前立委郭正亮指出，何志偉的支持群在各地陸軍掃街，初選的激烈跟動員程度會超過大選，現在已經全面血流成河了。不過，郭正亮坦言何志偉的文宣團隊策略完全錯誤，竟然把黃承國、徐國勇，甚至是英系都扯進來，這幾個人恐怕都會很有實力地出手。

「何志偉應該對他的文宣團隊打屁股！」郭正亮昨（12）日在節目《大新聞大爆卦》中提到，首先是他打王世堅很難找到打點，所以他事實上是要打黃承國，就去說黃承國挺王世堅，王世堅以前也幫黃承國說過話，所以他就是要把你黑化。不過，郭正亮認為這裡除了扯到徐國勇，甚至還扯到英系，「所以真的不知道到底是在幫他還是在害他？結果徐國勇跳出來，說他一定告到底，然後黃承國也很不客氣，說他必然會反擊」。

郭正亮表示本來是王世堅跟你的選戰，現在變成是你去惹毛這兩位，而且這兩位都有一定程度的戰力，黃承國當過8年的市黨部主委，而且直到目前對台北市黨部還是有相當大的影響力，「所以這個文宣策略完全錯誤，文宣策略就是要縮小打擊面，變成是針對王世堅，可是事實上並不是這樣的打法」。

郭正亮直言「我認為你惹毛了黃承國跟徐國勇，未來他們可能做的反制動作，搞不好會讓王世堅得到更多同情」。郭正亮提到下禮拜才要做民調，中間還有好幾天可以運作，也認為這幾個人都會出手，而且都是很有實力地出手，到時候會引起一些輿論上的反應，「就看何志偉要怎麼回應」。

郭正亮坦言當事人到目前倒是沒有看到互相攻擊，可是外圍的攻擊極多，這場初選真的是打到鋪天蓋地了，「有人就說，一天接到1通王世堅的語音拜訪，就會同時接到3通何志偉的語音拜訪；還有住在大同區的選民說，平均每天聽到何志偉的宣傳車長達10個小時，就是1輛走了又有另外1輛在附近」。

郭正亮透露自己也看到何志偉的支持群在各地陸軍掃街，不是只有一個團，何志偉還要跑攤，「這個初選的激烈跟動員程度會超過大選，因為這一區對民進黨這兩位來講，都是通過初選大概大選就可以當選，所以已經豁開了，已經是全面血流成河了」。