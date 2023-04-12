侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

2024大選各方勢力蠢動，相較民進黨早早「定於一尊」，且今（12）日確定提名黨主席賴清德參選總統，國民黨遲未決定徵召人選。政治評論員黃暐瀚認為，民調呼聲最高的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘資歷仍不成氣候，藍營最夠格爭總統寶座的人選仍是黨主席朱立倫。

對於國民黨中央遲遲未決定徵召誰參選總統，侯友宜今天終於表態，「隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服，隨時可以上場。」不過藍營內部是否已有共識整合各方勢力，決定徵召侯友宜參選總統仍有雜音，金門立委陳玉珍坦言不認為黨內有共識決定徵召哪位候選人，同時強調「目前還是支持郭台銘，並沒有改變心意」。

國民黨徵召人選懸而未決，黃暐瀚在臉書發文指出，論「政治格」朱立倫最強。但黃暐瀚坦言，朱立倫最強之說「相信很多網友都會不同意」，目前情況就算派郭、侯出征都不見得能贏賴清德，若改派郭侯朱三人中民調最低的朱立倫，如何贏下選戰？

黃暐瀚分析郭台銘、侯友宜與朱立倫三人的「資歷、能力、年紀」後，認為光看數據「朱立倫確實強過另外兩位」。黃暐瀚接著說明，若換成「比誰更會企業經營」，答案肯定是郭台銘大勝，但黃暐瀚質疑「一輩子沒有參與過選舉的企業霸主」，首次參選就瞄準總統大位，黃不禁懷疑「郭台銘是不是真的準備好了」。

雖然朱立倫政治資歷豐富、年紀最輕，但他「民調偏偏最低」，黃暐瀚認為「待人不夠誠懇、說話拐彎抹角」，缺乏政治魅力始終是朱立倫的短處。黃坦言，即使朱立倫的資歷、經歷與能力都不輸黨內同袍，但缺乏政治魅力的關係，導致他不斷錯失競選總統寶座的機會。

文末黃暐瀚直言國民黨徵召侯友宜的機會仍然最高，雖然徵召人選確定後郭台銘與藍營各方人馬的態度，可能會決定2024總統大選走向，但黃指出就現階段來看，賴清德贏下2024大選的機率仍然比國民黨高。