藍營總統提名有譜 跟郭台銘談過？朱立倫：他強調支持黨決定

黨務已經整合完畢，等到適當的時機就會提出最強候選人！國民黨主席朱立倫11日在出席活動前表示，黨內已經整合好，會等到主客觀環境適合時，就會公布徵召的總統候選人。他說，過去幾屆大多在5、6月完成提名，會推派受到各陣營青睞的候選人上陣。

朱立倫11日是在出席國政基金會「孫運璿學人有約客廳會系列」活動前接受媒體聯訪。

要促成非綠聯盟

被問到12日中常會，新北市長侯友宜是否會到？朱立倫表示，12日會處理地一批立委提名，侯友宜作為最強母雞、中央提名委員會的委員，他將會到現場。此外，藍營的其他3位直轄市長也會到場。朱立倫說，總統候選人部分黨內相關作業已經準備好，會根據主客觀環境宣布徵召。

被問到黨內有人認為，徵召的標準要公開透明，才能讓沒被徵召的那一方服氣，朱立倫回應指出，徵召當然會根據整體社會看法，黨內無論縣市長、立委與資深幹部的意見都已經很一致，但不能只靠國民黨的團結，希望能夠促成「非綠大聯盟」，團結在野勢力，共同支持優秀的候選人。

提名不會拖太晚

美麗島電子報董事長吳子嘉曾表示，國民黨如果拖過4月提名會對選情很傷，朱立倫則回應表示，過去前總統馬英九是單一候選人，也是在5月提名，2016年選舉則是在6月提名，會等時機更成熟的時候就公布候選人，呼籲各界不要製造恐慌謠言。

被問到鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，訪美完除了向黨公開喊話要朱立倫將他納入徵召評估，後續還要訪問日本，朱立倫是否有跟郭台銘談過？朱立倫僅表示，郭董是藍軍重要資產，在科技與經濟上有重大貢獻，郭董還強調過會支持黨中央最後的決定，未來在提名上會按部就班，號召更多民眾支持。

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