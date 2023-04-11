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民進黨嘉義縣第一選區初選 黃榮利退選
民進黨2024年大選提名策略小組召集人潘孟安今天表示，感謝嘉義縣議員黃榮利為團結嘉義，顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第一選區立委初選，後續將請中執會同意黃榮利退選，退選後形成同額競選，提請中執會停辦民意調查作業。
潘孟安說，黃榮利有30多年的黨員資歷，是黨內非常重要的民主前輩，從基層里長、市民代表，再到太保市長，深耕基層，對地方事務十分熟稔，去年轉戰嘉義縣議員順利當選，廣受民意肯定。感謝黃榮利為了團結嘉義，顧全大局，接受協調。
黃榮利表示，2024年是非常關鍵的一場選舉，民進黨沒有任何分裂本錢，經過長考，不希望因為初選造成紛擾，決定退出黨內初選，期待因為自己的成全，能夠團結最大的力量。
選區現任立委蔡易餘表示，非常感謝中央黨部以及協調小組，這段時間對於團結嘉義所做的努力，也要感謝民進黨主席賴清德的關心。黃榮利提出諸多對於嘉義縣，甚至太保市建設的期許與建議，都是對於他爭取連任最好的養分，他會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。
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