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觀察站／賴清德四處遊走 侯友宜先按既定節奏

聯合報／ 本報記者張睿廷
國民黨徵召前，侯友宜難以走出新北，更難跨出台灣。圖／報系資料照
國民黨徵召前，侯友宜難以走出新北，更難跨出台灣。圖／報系資料照

新北市長侯友宜礙於國民黨遲未徵召，只能困守新北本命區，「類表態」延續支持者熱情。對比可能的對手賴清德以總統分身和黨主席名義游走國內外，國民黨徵召前，侯友宜難以走出新北，更難跨出台灣。

賴清德已是綠營「準共主」，只等完成程序。侯友宜卻無法比照，能做的就是按照既定的節奏走，盡量維持聲勢不墜，再等國民黨徵召。

身為國民黨熱門總統人選，侯友宜的新北市長身分無形中成了政治牢籠，加上黨中央態度曖昧不明，更讓侯友宜前行愈發艱難，只能「先北後南」，先守住北台灣，按照自己節奏一步一腳印，最後再靠組織戰和全國知名度，利用有限的時間全力衝刺，縮短和對手起跑的落差。

不在其位不謀其政是侯團隊現階段策略，卻又頻頻被要求對國政表態，是侯的難題。礙於市長身分，只要動作過大，民進黨馬上群起圍攻，讓他很難踏出新北，無法迅速將影響力擴及南部縣市，只能利用休假設法破局。

侯團隊近期頻藉市府資源邀台北、桃園、基隆合作，緊守千萬人口生活圈，夯實基礎；再以空戰跳離新北，將影響力擴散至其他城市。前期多數時間心力放在北台灣，直到選戰中後期再進擊中南部。

台灣的選舉，常是選「不被討厭的人、犯錯少的人」，侯友宜個性謹慎小心，現階段透過市政加強與其他縣市長合作，創造聲量與話題，不讓自己出局，雖可避免被抓住小辮子，卻也可能因「類表態」過於模糊，失去論述表態的機會，反而失分，不可不慎。

總統大選 侯友宜 賴清德

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