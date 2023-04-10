郭台銘否認要協調費芯大戰 徐巧芯：郭董很肯定我的戰力

國民黨立委初選，信義南松山的費芯大戰持續，今傳出已表態爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘，有意出手協調？郭台銘辦公室上午已經否認此事，議員徐巧芯今天上午則表示，她昨天就已先去問過，大概知道這樣的情況。不過過去郭董過去演講就提到會提攜年輕人，甚至過去她在疫苗議題替人民發聲，郭董也很肯定她。

徐巧芯今天上午視察捷運東延段，對於傳出郭董有意出手協調信義南松山初選一事，徐巧芯說，她自己本身沒有聽說，透過關係去問也沒有聽說，不過徐提到，郭董最近一次演講的時候有說到，要提攜年輕人，提到未來是屬於年輕人的，他當總統也會提攜年輕人。

徐巧芯說，如果郭董願意來協調這一區，或別說協調，改用「關心」兩個字來關心這一區初選，願意給年輕人機會，肯定年輕人戰功，她都樂見及歡迎。

徐巧芯也說，就她所知，過去郭董採購BNT過程不順利，她作為民意代表也一直替人民發聲，這些戰力其實郭董都有看到，郭董也很肯定她，相信過去的戰力會肯定她，不管是郭董或新北市長侯友宜任何人願意來關心信義南松山初選，她都樂見、也非常歡迎。

對於郭董發聲明表示沒有出手協調這件事，媒體追問，會不會覺得有點可惜？徐巧芯說，她昨天就已經先去問過了，大概知道這樣的情況。