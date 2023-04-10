南市1選區綠營初選 郭貞慧：溪北三代同堂不是夢

南市民進黨1選區初選競爭激烈，前南市觀旅局長郭貞慧邀請作家吳若權聯手實力唱將錦雯開講。她回憶兒時在青鯤鯓祖孫三代共同生活溫馨日子，許諾「讓溪北三代同堂不是夢」。

9日這場「溪北美好的未來講唱會」出席人數踴躍，尤其年輕人參與者比例偏高，在地人表示許久沒看到有活動吸引這麼多年輕人。

吳若權表示，這是出道以來首次幫政治人物站台，兩人之前因台南「東山咖啡節」結識。肯定郭貞慧創意十足，且執行力極強，也勇於接受新思維，是目前台灣政壇需要的一股活水。

郭貞慧開講提到如何讓溪北遊子返鄉就業，是她的首要之務。觀旅局長任內成功輔導許多觀光產業復甦轉型，讓大量北漂人才回流台南就業，而今參選台南第1選區，也要想辦法改變選區人口外流問題。

郭貞慧認為，溪北「無煙囪產業」必須要完善發展，溪北雖然要產業轉型，但也要成為宜居城鎮。她回憶兒時在青鯤鯓祖孫三代共同生活溫馨日子，更許諾「讓溪北三代同堂不是夢」。

明年立委選舉，台南市6席立委選區現任立委都是民進黨籍，共7人登記參加下屆立委黨內初選，僅1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）由現任賴惠員、郭貞慧2人登記，其他選區都是現任立委同額競選。