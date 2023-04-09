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曹啟鴻、台灣之友會表態挺鍾佳濱連任 陳明達一切由民意決定

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣區域立委第一選區現任立委鍾佳濱（前排右三）與支持者高喊口號，力拚連任。記者張已亷／攝影
屏東縣區域立委第一選區現任立委鍾佳濱（前排右三）與支持者高喊口號，力拚連任。記者張已亷／攝影

強調台灣主體意識的屏東縣台灣之友會今辦理喬遷揭牌儀式，並與前縣長曹啟鴻表態支持立委鍾佳濱，祝福鍾能在黨內初選民調中勝出，鍾則再度強調團結為重，呼籲支持最能帶動總統勝選氣勢的人；與鍾競爭的議員陳明達說，樂見黨內理性競爭，一切交由民意決定。

屏東縣區域立委第1選區民進黨黨內初選原是3人相爭，上周出現變化，水利會系統出身的黃信茗為「大局著想」宣布退選，由縣議員陳明達對壘爭取連任的鍾佳濱，陳表明有競爭才會進步，鍾則強調團結提振氣勢，推進總統大選

台灣之友今天下午舉辦喬遷揭牌儀式，曹啟鴻向支持者喊話，盼大家拉拔長期深耕為民打拚的委鍾佳濱；85歲的屏東台灣之友會長葉輝雄表示，過往為民主奮鬥捍衛台灣主體意識的前輩多已垂垂老矣，該交棒給年輕一輩，繼續為台灣打拼。

鍾佳濱強調，拚連任是為幫助賴清德贏得總統大選，在立院為鄉親爭取權益及深入基層為民服務，希望藉由鄉親支持在立委初選電話民調中勝出，帶動總統勝選氣勢。語畢與現場支持者高喊「立委連任，總統勝選」。

陳明達表示，樂見黨內理性競爭，競爭之下對民服務才會到位，一切交由民意決定，無論黨內初選最後誰出線，都會團結一致為黨打拚。

屏東縣前縣長曹啟鴻（右一）表態支持現任立委鍾佳濱（左一）連任。記者張已亷／攝影
屏東縣前縣長曹啟鴻（右一）表態支持現任立委鍾佳濱（左一）連任。記者張已亷／攝影
屏東縣台灣之友今辦理會址喬遷揭牌儀式，屏東縣前縣長曹啟鴻（右一）、現任立委鍾佳濱（右二）、會長葉輝雄（左二）、理事長高田秝（左一）共同出席。記者張已亷／攝影
屏東縣台灣之友今辦理會址喬遷揭牌儀式，屏東縣前縣長曹啟鴻（右一）、現任立委鍾佳濱（右二）、會長葉輝雄（左二）、理事長高田秝（左一）共同出席。記者張已亷／攝影
屏東縣區域立委第一選區現任立委鍾佳濱向支持者喊話，力拚連任。記者張已亷／攝影
屏東縣區域立委第一選區現任立委鍾佳濱向支持者喊話，力拚連任。記者張已亷／攝影

總統大選 鍾佳濱 曹啟鴻 民進黨

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