曹啟鴻、台灣之友會表態挺鍾佳濱連任 陳明達一切由民意決定

強調台灣主體意識的屏東縣台灣之友會今辦理喬遷揭牌儀式，並與前縣長曹啟鴻表態支持立委鍾佳濱，祝福鍾能在黨內初選民調中勝出，鍾則再度強調團結為重，呼籲支持最能帶動總統勝選氣勢的人；與鍾競爭的議員陳明達說，樂見黨內理性競爭，一切交由民意決定。

屏東縣區域立委第1選區民進黨黨內初選原是3人相爭，上周出現變化，水利會系統出身的黃信茗為「大局著想」宣布退選，由縣議員陳明達對壘爭取連任的鍾佳濱，陳表明有競爭才會進步，鍾則強調團結提振氣勢，推進總統大選。

台灣之友今天下午舉辦喬遷揭牌儀式，曹啟鴻向支持者喊話，盼大家拉拔長期深耕為民打拚的委鍾佳濱；85歲的屏東台灣之友會長葉輝雄表示，過往為民主奮鬥捍衛台灣主體意識的前輩多已垂垂老矣，該交棒給年輕一輩，繼續為台灣打拼。

鍾佳濱強調，拚連任是為幫助賴清德贏得總統大選，在立院為鄉親爭取權益及深入基層為民服務，希望藉由鄉親支持在立委初選電話民調中勝出，帶動總統勝選氣勢。語畢與現場支持者高喊「立委連任，總統勝選」。