侯友宜同鄉會受熱烈支持 稱賴清德有距離感

副總統賴清德、新北市長侯友宜昨日皆出席新北市嘉義同鄉會30周年慶活動，兩人一前一後進場，都遇到台下民眾高喊總統好。不過賴清德上台時，只有新北市嘉義同鄉會理事長陪同；侯友宜上台時，連各區理事長都上台，侯離場時，還有許多鄉親堵在門口搶著合照。地方人士認為，副總統身分使賴有距離感，相比之下，侯的親和力在同鄉會活動明顯占據優勢。

賴清德過去鮮少參加新北的同鄉會活動，不過賴明年要選總統，現在開始深入基層組織，昨日難得參加新北市嘉義同鄉會活動，進場時有民眾高喊選總統。

地方人士指出，賴清德致詞時，同樣也獲得熱烈歡迎，不過可能是賴的個性加上周邊都有隨扈，氛圍並沒有炒到非常熱。

地方人士表示，侯友宜進場、出場時都有人高喊選總統，甚至還跟桃園縣嘉義同鄉會理事長陳建安開玩笑，引得全場哈哈大笑。侯友宜的親和力明顯高過賴清德。

地方人士指出，侯友宜是嘉義人，嘉義同鄉會根本就是侯的大本營，加上侯已經經營4年，在昨日活動上獲得的歡呼聲略勝一籌也算是合理。