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侯友宜同鄉會受熱烈支持 稱賴清德有距離感

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜進出場時，「侯市長選總統」喊聲震天，許多民眾還搶著要跟侯拍照。圖／報系資料照
新北市長侯友宜進出場時，「侯市長選總統」喊聲震天，許多民眾還搶著要跟侯拍照。圖／報系資料照

副總統賴清德、新北市長侯友宜昨日皆出席新北市嘉義同鄉會30周年慶活動，兩人一前一後進場，都遇到台下民眾高喊總統好。不過賴清德上台時，只有新北市嘉義同鄉會理事長陪同；侯友宜上台時，連各區理事長都上台，侯離場時，還有許多鄉親堵在門口搶著合照。地方人士認為，副總統身分使賴有距離感，相比之下，侯的親和力在同鄉會活動明顯占據優勢。

賴清德過去鮮少參加新北的同鄉會活動，不過賴明年要選總統，現在開始深入基層組織，昨日難得參加新北市嘉義同鄉會活動，進場時有民眾高喊選總統。

地方人士指出，賴清德致詞時，同樣也獲得熱烈歡迎，不過可能是賴的個性加上周邊都有隨扈，氛圍並沒有炒到非常熱。

地方人士表示，侯友宜進場、出場時都有人高喊選總統，甚至還跟桃園縣嘉義同鄉會理事長陳建安開玩笑，引得全場哈哈大笑。侯友宜的親和力明顯高過賴清德。

地方人士指出，侯友宜是嘉義人，嘉義同鄉會根本就是侯的大本營，加上侯已經經營4年，在昨日活動上獲得的歡呼聲略勝一籌也算是合理。

地方人士認為，賴清德與侯相比，讓人感覺較有距離感，加上周邊維安相當多，對賴來說，會比較難以與地方、基層拉近距離，尤其是同鄉會這類型的活動，包括雲林、彰化、嘉義等都是，這會是賴清德未來將克服的問題。

副總統賴清德被外界認為距離感較重，加上身旁都有隨扈，參加同鄉會活動時，比較難與民眾親近。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德被外界認為距離感較重，加上身旁都有隨扈，參加同鄉會活動時，比較難與民眾親近。記者劉學聖／攝影

總統大選 侯友宜

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