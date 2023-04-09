即時短評／黃國書留下中六選區 綠營內戰硝煙四起

立委黃國書退出民進黨，並宣布不參選下屆立委，黨內3名年輕世代登記黨內初選，各自系出綠營不同派系，台中第6選區堪稱民進黨內競爭最激烈的選區。

黃國書不選連任後，中六選區成為民進黨在台中唯一要辦初選的立委選區，新系黃守達大動作找黨籍立委站台，正國會議員江肇國與英系議員頻掃市場，另參選人何昆霖家族與各派系均有淵源，綠營「中六」內戰白熱化。

新系在台中8個立委席次原本過半，包括立法院副院長蔡其昌、張廖萬堅及黃國書，另是親新系何欣純、親正國會莊競程及英系林靜儀。非綠陣營在立委選戰力拚「綠不過半」，每席寸土必爭。

中六選區立委黃國書退黨退流，新系「傳承」企圖心旺盛，新系議員黃守達初選的公開起手式有5位黨籍立委出席推薦，喊出「團結挺守達，國會即戰力」口號，陣仗龐大，民進黨本屆黨內初選首見。

不過關鍵人物黃國書原本被列入採訪通知出席名單，但現場不見蹤影。綠營人士認為，黃國書在六選區實力不容小覷，被視為可連任的一席，動見觀瞻，在初選階段，黃國書應該會保持低調。

另有綠營人士表示，黃國書宣布不連任，除了自願，還有民進黨內派系壓力，黃國書應該「還有情緒」，是否會「暗助」其中一人，不得而知。

中六選區選民結構整體而言，東南區藍大於綠、中西區綠大於藍，藍綠都沒有篤定當選，除了大環境因素，藍綠陣營內部是否團結，是拿下這一席的必要條件。