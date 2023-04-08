再戰中二／林靜儀：選舉才看到他 顏寬恒：要她了解民意

民進黨立委林靜儀、國民黨前立委顏寬恒分別完成黨內初選登記，可望代表藍綠再戰台中二選區。兩人今「同框」烏日玉闕朝仁宮遶境會香團拜，事後受訪過招。林靜儀說，「選舉到了，比較有看到他」；顏寬恒說，他一直在地方服務，建議「新同學」林靜儀更要了解民意，執政黨的反應速度要更快才對。

林靜儀後受訪表示，她在中二立委補選後，不間斷地在跑地方行程，感受到在去年地方選舉結束後，常遇到顏寬恒，之前比較不一定，當然也會感覺到選舉氛圍比較明顯，在遇到顏時，知道「因為選舉到了，比較有看到他」，她相信選前，民代為地方做了什麼事，民眾都有感。

顏寬恒認為，民代跑行程，偶爾遇到很正常，他都一直在地方繼續服務，但對於中二選區的「新同學」林靜儀願意走入人群接觸鄉親，本來就值得嘉許，但跑行程不光是接觸人群，更要了解民意，近期電價、油價、蛋價，一連串的上漲，擔心不久後物價齊漲，這就是民意，民進黨中央執政國會過半，應該反應速度要更快才對。

顏寬恒補充，過去不論選舉與否，都有很多熱情的鄉親邀請他出席，若時間允許，他都會到場，畢竟從出生到現在46年的歲月，他也只在這個地方沒有離開過，至於林靜儀所述「選舉到了，比較有看到他」一事，就交由鄉親來判斷。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，玉闕朝仁宮香火鼎盛，歷年來，各黨各派政治人物都來參拜，蔡英文總統來了三次，顏寬恒也常來，林靜儀在立委補選前請宮內媽祖婆坐鎮競選總部，順利當選後，信徒稱之為「當選媽」。