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再戰中二／林靜儀：選舉才看到他 顏寬恒：要她了解民意

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委林靜儀（中）在補選勝選後，抱著玉闕朝仁宮媽祖神像「當選媽」回宮安座。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影
立委林靜儀（中）在補選勝選後，抱著玉闕朝仁宮媽祖神像「當選媽」回宮安座。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影

民進黨立委林靜儀、國民黨前立委顏寬恒分別完成黨內初選登記，可望代表藍綠再戰台中二選區。兩人今「同框」烏日玉闕朝仁宮遶境會香團拜，事後受訪過招。林靜儀說，「選舉到了，比較有看到他」；顏寬恒說，他一直在地方服務，建議「新同學」林靜儀更要了解民意，執政黨的反應速度要更快才對。

林靜儀後受訪表示，她在中二立委補選後，不間斷地在跑地方行程，感受到在去年地方選舉結束後，常遇到顏寬恒，之前比較不一定，當然也會感覺到選舉氛圍比較明顯，在遇到顏時，知道「因為選舉到了，比較有看到他」，她相信選前，民代為地方做了什麼事，民眾都有感。

顏寬恒認為，民代跑行程，偶爾遇到很正常，他都一直在地方繼續服務，但對於中二選區的「新同學」林靜儀願意走入人群接觸鄉親，本來就值得嘉許，但跑行程不光是接觸人群，更要了解民意，近期電價、油價、蛋價，一連串的上漲，擔心不久後物價齊漲，這就是民意，民進黨中央執政國會過半，應該反應速度要更快才對。

顏寬恒補充，過去不論選舉與否，都有很多熱情的鄉親邀請他出席，若時間允許，他都會到場，畢竟從出生到現在46年的歲月，他也只在這個地方沒有離開過，至於林靜儀所述「選舉到了，比較有看到他」一事，就交由鄉親來判斷。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，玉闕朝仁宮香火鼎盛，歷年來，各黨各派政治人物都來參拜，蔡英文總統來了三次，顏寬恒也常來，林靜儀在立委補選前請宮內媽祖婆坐鎮競選總部，順利當選後，信徒稱之為「當選媽」。

玉闕朝仁宮遶境會香活動，在林靜儀、顏寬恒、台中市議員張家銨、曾威，與林宏昭、總幹事林清松等廟方人士團拜後，上午6時30分起駕。林宏昭說明，遶經大里、霧峰，進入南投由敦和宮在烏溪橋頭設立香案接駕，今晚駐駕敦和宮，明天回鑾，遶境路程約55公里。

台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，武財神、媽祖遶境隊伍在今天上午6時30分起駕。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，武財神、媽祖遶境隊伍在今天上午6時30分起駕。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
立委林靜儀（右三）、前立委顏寬恒（左四）今「同框」參與台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香團拜。圖／烏日玉闕朝仁宮提供。
立委林靜儀（右三）、前立委顏寬恒（左四）今「同框」參與台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香團拜。圖／烏日玉闕朝仁宮提供。
台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，武財神、媽祖遶境隊伍在今天上午6時30分起駕。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
台中烏日玉闕朝仁宮「揚眉免氣」祈福兄弟遶境會香，武財神、媽祖遶境隊伍在今天上午6時30分起駕。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
立委林靜儀在補選勝選後，抱著玉闕朝仁宮媽祖神像「當選媽」回宮安座。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影
立委林靜儀在補選勝選後，抱著玉闕朝仁宮媽祖神像「當選媽」回宮安座。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影

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