選不選總統連環問 侯友宜：為國為民解決需求

2024總統大選迫在眉睫，藍營到底會是誰出面參選引發社會關注，國民黨「最強母雞」新北巿長侯友宜今天上午面對媒體連還追問總統參選議題，他表示歷經公職40多年，要了解人民需求解決問題，為國為民做事。

侯友宜今上午參加新北市原住民族部落大學開學典禮，會後媒體追問侯友宜會不會認為黨中央應快確定2024人選，朱主席是想盤算郭朱配嗎？侯友宜若被徵召後會請假或帶職參選？

媒體也問到，前總統馬英九昨表示九二共識活過來，黨內擔心侯友宜若選總統會出現與國民黨不同的論述，詢問侯預計何時提出兩岸論述？會否在徵召後？另近期民調顯示雖說藍營侯的支持度最高，但鴻海集團創辦人郭台銘目前拉近中？

侯友宜基本回應仍維持過去以新北市長放眼全國或全世界的角度回應提問，他說，他現在是新北市長，最重要是推動2030新願景，為創造安居樂業，全力以赴市政工作。

關於馬英九的九二共識，侯是否有不同論述？侯說，在歷經公職40多年、15個職位，都致力於治安或市政建設相關推動，每個工作必須很多考量要更周全，周全後大刀闊斧全力以赴將事情做好。

至於與郭台銘民調拉近，侯表示面對所有人事，大家都是為國為民做事團結一起不分黨派、個人，要站在國家人民立場，了解人民需求，位人民解決問題。而郭朱配的問題，侯則認為朱主席強調是總教練無私無我，凝聚大家力量面對國家人民，做最好選擇一起努力往前。