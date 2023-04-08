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朱立倫談徵召選總統：國民黨已團結「正整合藍軍與非綠」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今受訪表示，他認為三月初步完成國民黨內部整合團結，現階段正進行藍軍整合團結，下階段會很辛苦，但希望整合團結非綠大聯盟，「包括柯文哲市長、民眾黨等非綠朋友」。記者程遠述／攝影
國民黨主席朱立倫今受訪表示，他認為三月初步完成國民黨內部整合團結，現階段正進行藍軍整合團結，下階段會很辛苦，但希望整合團結非綠大聯盟，「包括柯文哲市長、民眾黨等非綠朋友」。記者程遠述／攝影

國民黨總統候選人徵召提名作業進行中，國民黨主席朱立倫今受訪表示，他認為三月初步完成國民黨內部整合團結，現階段正進行藍軍整合團結，下階段會很辛苦，但希望整合團結非綠大聯盟，「包括柯文哲市長、民眾黨等非綠朋友」。

朱立倫今到國民黨智庫國家政策研究基金會，出席銀光未來創新協會舉行的高齡化議題座談會。

朱立倫會前被問到總統候選人提名時程時表示，這次已比上屆早，這次他也非常積極努力，因為不只單靠國民黨，還需要團結藍軍，而藍營主要候選人都很清楚，面對民進黨必須團結更多力量才能勝選，讓未來要有和平繁榮、穩定兩岸關係的中華民國。

被問到與鴻海創辦人郭台銘會面情形，朱立倫表示，感謝郭台銘，他向郭台銘說明，國民黨決定用徵召方式，而包括縣市長、黨團、立委等重要意見領袖，都期待藍軍團結整合一起。

朱立倫說，郭台銘當時當面他講，堅定支持國民黨最後提名的候選人，如提名新北市長侯友宜也會支持，他只是跟郭台銘表達，「希望他（指郭台銘）是公開講，讓大家知道一直在努力團結」。

有媒體問到傳出「郭朱配」、背後操盤者是國民黨立委傅崐萁。朱立倫否認表示，這些都是造謠中傷、胡說八道，放話的人想破壞國民黨團結，破壞藍軍團結和最後勝選機會，惡毒心胸需大家共同譴責。

朱立倫說，應該是要讓郭台銘、柯文哲等很多盟友都來支持，這種排除朋友、把朋友變敵人，甚至自己來惡意中傷、分化挑撥，「不是敵人最希望作法嗎？」

另也有人問朱立倫是否會當副手，朱立倫則轉頭回應該記者，凡是製造謠言想惡意中傷，都予以譴責。媒體再問到提名候選人是否考慮「耐打值」，朱立倫表示，不要創下新名詞，這又是挑撥分化、惡意中傷。

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