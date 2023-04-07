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郭台銘爭取總統提名！單日逼近十萬筆聲量 好感度創近三月新高

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/郭台銘

文/陳宣懿

鴻海集團創辦人郭台銘表態將全力爭取藍營2024總統大選提名。據悉，郭台銘這次有備而來，大女兒郭曉玲也早已返回台灣，接下來將擔任郭陣營要角，幫助父親攻下總統大位，傳出郭陣營也將主打非典型參選人模式，走美國前總統「川普路線」。對此，有網友留言質疑，「哪個幕僚搞的川普模式？要被美國學界笑死嗎？」、「上位之後會不會走川普路線？」；另外也有人表示，「支持郭台銘選總統」。郭董動作頻頻劍指2024總統大位，網友買單嗎？近3個月又是哪三件事讓他成為話題人物？

郭台銘投入國民黨初選民調 網友熱議聲量居冠

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/01/06～2023/04/05）統計調查，近三個月來郭台銘聲量最高點出現在2023年4月5日，共97,740筆聲量，當天郭台銘宣布投入國民黨初選民調，並表態願意「做2300萬人的公僕」。同時，他也為了4年前負氣離開國民黨一事鞠躬道歉。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，郭台銘參選與否，牽動2024年藍綠勝負，所以他近三個月三次聲量高峰，其中就有兩次高峰跟參選有關。

主攻民生缺蛋議題 郭台銘聲量登第二高峰

郭台銘聲量第二高峰是45,431筆聲量，則是在2023年2月21日。當時台灣正面臨嚴重的蛋荒問題，郭台銘發文表示「剩蛋快樂」，直指人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。此番言論引發大批網友共鳴，該篇貼文截至2023年4月6日，已獲得1.9萬多人按讚。不少人留言表示，「唯一支持郭董選總統」、「謝謝郭董的敢言爭取」；但也有人認為，「這是中共的認知作戰」。

郭台銘聲量突竄高 網友聚焦「2024總統」話題

郭台銘另一個聲量高峰則落在2023年2月15日，聲量達25,427筆。主因是2月14日郭王會後，郭台銘表示，對於2024總統大選，將等國民黨選舉辦法確定後再決定是否參選，並坦承四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」。對此，有不少網友支持郭董參選2024總統。但回顧2019年國民黨總統初選，因為當時郭台銘民調輸給韓國瑜，讓郭台銘以「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」為由，憤而宣布退出國民黨，這也被視為是藍營2020選情重傷的關鍵之一。有部分人深怕歷史重演，紛紛喊話國民黨中央三思。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

郭台銘放低身段道歉 好感度飆近三個月新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/01/06～2023/04/05）統計調查，比較近三個月以來郭台銘的好感度，他在近一個月（日期：2023/03/07～2023/04/05）好感度最高。其中多數人討論好感度最高的新聞是「郭台銘為4年前離開國民黨鞠躬道歉」，有不少網友留言表示，「讚啦」、「支持郭出來選」。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，道歉只能增加郭台銘的好感度，還不能化為支持度，要有更具體的行動展現誠意，或是提出更讓人耳目一新的政見。至於郭侯兩人是否搭檔選2024，賴祥蔚認為，「要看國民黨內部有沒有人協調。」他表示，侯友宜跟郭台銘陽剛的形象接近，搭配是否一加一大於二，還有待觀察。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月06日至2023年04月05日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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