郭台銘欲卷土重來 會給兩岸半導體業帶來利多嗎？

如果說4年前「負氣退黨」，鴻海集團（富士康）創辦人郭台銘還頗有些意氣用事的話，近日剛從美國返台，便召開記者會宣稱將爭取國民黨2024總統提名，他的「再度出山」應是深思熟慮之舉。

為爭取參選2024，郭台銘提出四點主張：第一，台灣地區要避戰，化解美國與中國大陸之前的衝突；第二，下架民進黨，不能讓民進黨「執政」；第三，為四年前負氣離開國民黨而鞠躬道歉；第四，表達「君子之爭」立場，如果最後他人獲國民黨提名，他也會全力支持。

看起來是「誠意滿滿」，但江湖早已不是最初的江湖。

對於郭台銘的「回歸」，業界對此形成了大相逕庭的看法：一方認為雖然郭台銘是成功的商業人士但也是政治素人，做好自己的生意就行了，蹚政治渾水難有建樹。另一方則看好郭台銘若成功當選，有可能會為台灣謀求更多利益。

真卷土重來？

再次將自己拋在風口浪尖的郭台銘，面臨的問題是他的「盤面」能有多大勝算？

在闡明自己參選理由時，郭台銘直陳，台灣地區正面臨著巨大危機，這不是單純的市場經濟問題，而是地緣政治連動引發的產業、人才斷鏈和隨時可能爆發戰爭的風險。

他強調，為讓台灣過去創造的「民主」典範和經濟奇蹟不會功虧一簣，繼續朝先進科技經濟體前進，台灣需要避戰，一是要化解中美高科技衝突，二是不能讓民進黨執政。這就需要一位具國際高度、以和平為念的領袖，而自己會挺身而出，解決傳統政治人物不能解決的問題。

最後郭台銘呼籲：希望台灣民眾接到民調電話時表態「唯一支持郭台銘」，以獲得國民黨的徵召提名。

聽起來，郭台銘確實是豪情萬丈要力挽狂瀾。

但對郭台銘來說，卷土重來仍面臨三大難關：一是要如願獲得國民黨提名；二是要在競選中如何力求「下架」民進黨；三是就算如願當選，真的就能成功化解台灣的地緣難題嗎？

現實也總是比理想更為「骨感」。作為商業老手的郭台銘其實更是政治素人，要在政壇上重塑如商業般的「傳奇」，其面臨的形勢遠比想象中復雜。

理想與現實？

反映到民意上，台灣業界包括媒體、黨派人士、民眾等等，對郭台銘的「重磅宣言」都不置可否，甚至口誅筆伐。

總結來看，主要有如下質疑。首先是誠信問題，4年前與國民黨決絕的過往，就已經讓眾多人士大跌眼鏡。郭台銘用「年輕氣盛」和鞠躬致歉化解，但年輕氣盛的說法讓人啼笑皆非，鞠躬致歉來得太晚。4年前沒能代表國民黨參加就退出國民黨，如果沒選上台灣地區領導人，是不是就要退出台灣？

其次，台灣兩黨攻訐可謂無所不用其極，而郭台銘有可能會成為不定時炸彈？因尚未接受過選舉檢驗，如財產、納稅、家庭狀況等都是要接受考驗的事情，就算沒有法律問題只是有一些道德瑕疵都會被無限放大，郭台銘是否能經得起無限次放大鏡的考驗？

最後，就算真的成功「上位」，又如何化解超級難解的中美之間高科技衝突？有質疑說，難道郭台銘能說服台積電創辦人張忠謀，別再支持美國打壓中國大陸晶片發展？能收回前段時間「經濟不能全靠中國大陸，要與美日整合後分散到東南亞和歐洲」的言論，並將鴻海外移印度、越南的工廠搬回中國大陸？

加之台灣地緣因素的復雜性，有分析稱不論台灣是何黨執政，都很難保持「中立」，只是國民黨可能更講究策略，不會像民進黨那麽橫衝直撞。

在一位台灣行業人士看來，郭台銘雖在商界有一定知名度，但是在政治界沒有什麽忠實粉絲，目前沒有什麽人關心他是否參選領導人。2018年的民調就顯示郭台銘支持率很低。

“他的演講缺乏魅力，也並不懂群眾語言，難有支持者。”該人士說。

台積電「微妙」？

但是如此，這次郭台銘的「卷土重來仍未可知」。

畢竟，郭台銘還是有雄厚實力和底牌。作為台灣叱吒風雲的商界領袖，旗下的鴻海集團自1974年成立以來，四處開疆拓土，戰功卓著，已成為全球3C代工領域規模最大、成長最快的國際集團之一。2022年鴻海集團營收約合2153億美元，同比增長11%，淨利潤為約合46億美元。

因而，也有人士樂觀認為，郭台銘在經濟領域確實頗有成就，旗下的公司富士康在大陸幾乎是家喻戶曉，如果他能當選，或許真的能在中美之間為我國台灣經濟謀取一些利益。

在這一節點，或許台積電的感受更為微妙？

這些年鴻海集團在半導體業中積極佈侷，在去年11月就邀請曾是台積電功臣的蔣尚義博士擔任集團半導體策略長一職，為鴻海集團提供全球半導體佈侷策略及技術指導。

針對與台積電的競合關系，郭台銘曾表示，鴻海與台積電的策略完全錯開，鴻海做的產品比較偏向利基型，例如下一代材料、新一代製程、新一代封裝等。台積電已經做得或做得很好的市場，鴻海不需要去復製，台積電有它的主要市場，將來鴻海應該著重在汽車以及一些看起來很小但用途很大的市場和技術領域的發展。

盡管說得如此諱莫如深，但聯想到台積電已拿下多家汽車晶片大廠的產能訂單，封裝更是貴為台積電的第二增長曲線，加之郭台銘言之鑿鑿的「化解」之力，無疑亦將台積電置於聚光燈下。

無論如何，如今郭台銘的二度出山，真的能逆勢「翻盤」嗎？