最新2024總統三腳督民調曝 藍營「這人」對決賴清德最具優勢

2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨和國民黨皆尚未正式公布提名人選。對此，一份民調指出，「2024年總統選舉，無論國民黨由誰代表參選，在柯文哲也參選的情形下，民進黨的賴清德皆具有領先優勢，其中又以由侯友宜代表國民黨參選，最能和賴清德一搏」。

臉書粉專「關鍵調查有限公司」昨（6）日發出一篇以「2024年總統大選選情評估」為題的文章，指出2024年總統選舉，無論國民黨由誰代表參選，在柯文哲也參選的狀況下，賴清德皆具有領先優勢。關於各黨總統候選人產生方式，國民黨主席朱立倫將用徵召方式提名候選人，而鴻海集團創辦人郭台銘也表態爭取代表國民黨參選的機會。

該臉書粉專接著提到，賴清德於3月15日完成登記，民進黨中央預計4月12日正式公告候選人，而台灣民眾黨計劃在5月17日公布提名人選。此外，該臉書粉專根據最新調查結果指出，「在柯文哲也參選的情形下，民進黨的賴清德皆具有領先優勢，其中又以由侯友宜代表國民黨參選，最能和賴清德一搏」。

該臉書粉專表示本次調查是針對戶籍地在全國20縣市且年滿20歲者，於2023年3月28日至3月30日，18時30分至22時，透過市內電話進行調查。調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行反覆多重加權，使樣本和母體結構一致。最後，該臉書粉專寫道，「本次調查有效樣本906人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.26個百分點之內」。