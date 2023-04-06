郭台銘喊話藍營徵召 王建煊希望比照：我深愛國民黨

「我雖然是無黨籍，但我很愛國民黨，希望朱立倫評估徵召時也把我納進民調！」前監察院長王建煊6日指出，非國民黨黨員的郭台銘表示希望國民黨能納入徵召，王建煊也表態希望國民黨能把他納入徵召。王建煊說，他當初是因為前總統李登輝搞黑金政治才創立新黨，但自己還是很愛國民黨，呼籲國民黨能將自己納入徵召考量。

王建煊也想被徵召

王建煊受訪時說，郭台銘5日回國時表態，呼籲國民黨徵召，並與侯友宜比民調，讓他也想問國民黨主席朱立倫，能否在徵召的民調評估中納入他？王建煊說，郭台銘不是國民黨員，但自己跟郭不同，高中的時候就加入國民黨、黨齡非常悠久。

他歎說，由於後來前總統李登輝將黑金政治引入國民黨，他與趙少康、郁慕明等人看不下去才跳出來成立新黨，要刺激國民黨不要搞黑金政治。

王建煊強調，即使自己現在無黨籍，仍然非常深愛國民黨，而且他以無黨籍身分參選會比較困難，也有可能會分掉國民黨的選票。

兩次民調確認最強棒

「希望朱主席能給我機會，也許對國民黨有點幫助！」王建煊說，他第一高票任立委、被評選為「亞洲最佳財政部長」時都還是國民黨黨員，呼籲朱立倫將自己納入徵召的民調評估。他還建議國民黨，要做兩次民調，先由朱立倫、侯友宜、郭台銘與他評比，最強的兩個人再做一次，避免外人說閒話。

前監察院長王建煊3月6日宣布將出馬參選2024總統，他在接受本報記者訪問時曾表示，台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會認為統一無望，有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」當本報記者問他如何獲得年輕人與多數本省籍、反對統一者的選票時，王建煊笑回：「會提出政策爭取支持！」

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