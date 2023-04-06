2024總統大選將至 台灣各黨政要紛訪美
選舉前，政治人物難逃訪問美國的命運！近來除了前總統馬英九訪問中國，總統蔡英文也前往美國與邦交國出訪，外界關注蔡總統過境美國與眾議院議長麥卡錫會面的狀況。前鴻海創辦人郭台銘也訪問美國，並提前返台宣布參選藍營總統候選人；而民眾黨主席柯文哲、國民黨的柯志恩、夏立言也將相繼訪美。
蔡、郭同時訪美
馬英九自3月27日訪問中國，途中訪問南京、湖南、武漢、重慶與上海等城市，而蔡總統也在29日展開任內最後一次出訪，包括先過境紐約與眾議院民主黨領袖傑佛瑞會面，還有參訪瓜地馬拉、貝里斯兩個邦交國，最後將過境洛杉磯與眾議院議長麥卡錫見面，並將在雷根圖書館發表演講。
同時，郭台銘也在3月27日搭機赴美展開科技交流之旅，期間參訪知名智庫布魯金斯學會、哈佛大學醫學院、商學院等地，並到洛杉磯與僑胞聚會演講。
藍、白、賴將接力
民眾黨主席柯文哲也將於4月8日訪問美國20天，前往紐約、波士頓與休士頓等地，除了到外交政策委員會、布魯金斯學會進行學術交流，還有參訪台灣企業外，也會到華府與美國國務院官員；國會議員交流。
此外，雖然國民黨尚未確定總統人選，但智庫國政基金會的執行長柯志恩，還有副主席夏立言也將在4月份訪美，雖然夏立言說，4月訪美行程是參加黨員會議，是每年都有的會議，沒有任何特別之處，但難免讓人聯想，是替未來候選人進行鋪路。
資深媒體人郭正亮近日也預測，將代表民進黨參選2024年總統的副總統賴清德將會在7、8月訪美。
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