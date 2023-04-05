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郭台銘表態選總統！國民黨陷三人角力 他嘆全在做這事：遺憾

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郭台銘表態選總統！國民黨陷三人角力 他嘆全在做這事：遺憾

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海集團創辦人郭台銘結束訪美行程返台，才下飛機就在桃機旁的諾富特飯店舉行記者會，表達願意代表國民黨參選總統，並為退黨一事道歉。記者黃仲明／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘結束訪美行程返台，才下飛機就在桃機旁的諾富特飯店舉行記者會，表達願意代表國民黨參選總統，並為退黨一事道歉。記者黃仲明／攝影

鴻海創辦人郭台銘今（5）日結束訪美行程抵台，上午宣布將全力爭取國民黨2024年總統候選人提名，同時也替4年前負氣離開國民黨致歉。日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，整場記者會沒有聽到郭「想要捍衛的價值觀」，直言郭台銘、侯友宜朱立倫三人一直在算計得失，誰也不願說清自己的理念，「實在是一件令人遺憾的事情」。

針對郭台銘宣布爭取披藍袍選總統，矢板明夫在臉書發文表示，令人感到意外的是郭台銘沒有強調「捍衛中華民國」等藍營常用的口號，反而強調「拚經濟」、「聯合非綠勢力」、「避戰」等一些相對中性的詞語。

矢板明夫認為，郭台銘此舉應是想和前總統馬英九做出區隔，試圖爭取中間選民的支持。另外，矢板明夫指出，郭此舉使一直不願正面回應的新北市長侯友宜十分尷尬，而郭侯兩雄相爭的局面白熱化，也讓尚未完全放棄爭取大位的國民黨主席朱立倫，獲得一些輾轉騰挪的空間。

接著矢板明夫話鋒一轉，他認為國民黨總統人選「侯、郭、朱都還有機會」，但在這場警察、商人與會計師的競爭角力之中，三人都在不斷地算計得失，沒有一個人願意說清楚自己的理念，「實在是一件令人遺憾的事情」。

而今日的記者會，郭台銘沒有明顯表達「想要捍衛的價值觀」是什麼。矢板明夫納悶，「拚經濟」是否包括繼續和中國全面合作？面對美國晶片圍堵策略，該如何應對；台灣不喜歡民進黨執政的人，有各種反對的理由，但郭董要用什麼樣的價值觀「聯合非綠勢力」；至於「避戰」，矢板明夫指出主動挑起紛爭的是北京政權，若要打消習近平武力犯台的念頭，需要做出何種讓步，直言非常想聽到郭台銘的完整論述主張。

最後，矢板明夫認為郭台銘是一位非常成功的商人，一路以來應該十分在意產品的「價格」，但回到選總統這件事情，矢板明夫直言民眾更在乎「價值」。

總統大選 郭台銘 朱立倫 侯友宜 國民黨 矢板明夫

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