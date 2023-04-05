郭台銘投入國民黨總統初選 綠委提出侯友宜隱憂

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布爭取國民黨提名參選總統，民進黨立委莊瑞雄表示，國民黨想選總統的人不敢表態，只會互相卡來卡去，這樣戲碼不好看，相信郭台銘宣布投入總統初選，會讓國民黨總統初選變得白熱化，若新北市長侯友宜再不表態，很多國民黨內耐不住性子的支持者會被郭台銘吸走。

莊瑞雄指出，郭台銘很有國際觀，是世界知名企業家，如何把台灣帶向國際化，面對中美對抗如何確保主權地位跟未來發展，應該會跟國民黨提出不同看法，也等同正式宣告國民黨總統初選正式起跑。

被視為藍營最強的侯友宜至今遲未表態，莊瑞雄認為，如果侯友宜再不表態，很多人會被郭台銘吸納走，但這是國民黨的家務事，就看國民黨最後提出候選人的主張跟政策。

對於國民黨啟動總統初選是否會形成黨內互打，讓民進黨佔上風，莊瑞雄說，這部分還要再觀察，民進黨現在審慎樂觀往前走，相信黨主席賴清德會持續擴張中間選民，展現魅力跟明確主張，持續爭取更多民眾支持。