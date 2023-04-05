郭台銘爭取國民黨提名選總統 綠委諷希望不會再次退黨

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布爭取國民黨提名參選總統，民進黨立委許智傑表示，郭台銘的總統之路仍有許多難關，如果未來能夠獲得國民黨提名，對於吸引年輕選票、開拓經濟選民都相當加分，然而國民黨總統初選開倒車，「希望郭台銘未被提名不會再次退黨」。

郭台銘今天清晨自美國搭機返台，他在諾富特華航桃園機場飯店舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，說明未來工作計畫報告，對於4年前負氣離開向國民黨致上萬分歉意，同時宣布爭取國民黨提名參選總統。

許智傑上午受訪時表示，郭台銘為4年前的政治新人退黨道歉，然而國民黨經過4年，總統初選開倒車，採用徵召沒有初選，未來舉辦政見發表會可能性更是極低，面對國民黨不透明的提名方式，「郭台銘如果沒有被提名，希望他不會再次退黨」。

許智傑質疑，郭台銘的參選主軸是台灣避戰，希望化解美中對抗、不能讓民進黨繼續執政，但是做到這兩點就能避戰嗎，尤其俄烏戰爭讓中立國芬蘭加入北約，全世界都看破獨裁國家的手腳，未來郭台銘要怎麼尋求兩岸和平，難道要跟前總統馬英九一樣去朝貢、稱讚中國防疫。

許智傑還說，郭台銘強調台灣需要⼀個很棒的CEO，推動科技產業創造經濟奇蹟，不過蔡政府推動的「5+2產業升級」就已經在進行，而且產值連年暴增，這些都是蔡政府科技產業的成績單，反觀郭台銘缺乏公部門行政經驗，未來面對不熟悉的領域，他要怎麼做出正確的行政判斷。

許智傑認為，郭台銘的總統之路有許多難關，不過如果郭台銘獲得提名，未來採取藍白合作，對於吸引年輕選票、開拓經濟選民都相當加分，民進黨不能看現在的民調就掉以輕心，未來在黨主席賴清德、蔡英文總統的領導下一定會全力以赴，延續綠色執政品質保證。