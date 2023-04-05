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曝將訪日 郭台銘爭取藍提名：能否被徵召在於民調呈現

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
郭台銘今天結束訪美行程，於諾富特飯店召開記者會，表達願意參加徵召，並為退出國民黨道歉。記者黃仲明/攝影
郭台銘今天結束訪美行程，於諾富特飯店召開記者會，表達願意參加徵召，並為退出國民黨道歉。記者黃仲明/攝影

鴻海創辦人郭台銘結束訪美行程今凌晨抵台，上午在桃園諾富特機場酒店舉行記者會。郭台銘明確表態「願全力爭取國民黨提名」，與副總統賴清德來場君子之爭。郭台銘也表示，能不能被國民黨徵召，「在於民調的呈現」，拜託大家不管接到哪一家民調電話，都能唯一支持郭台銘。

郭台銘今早十點舉行記者會發表短講，也向媒體請求諒解，稱自己因時差無法接受提問，「等我從日本回來後、會再向大家報告」，之後也希望和媒體多交流、也會扮演講等說明政見。

郭台銘表態爭取提名後，也為四年前離開國民黨向藍營鞠躬道歉。郭台銘表示，他願意做2300萬台灣人的僕人，奉獻他國際上的智慧和人脈，用一生餘命「為中華民國的生存發展而戰、為台灣人民的安全幸福而戰」。

郭台銘並指出，自己能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，因此他拜託大家，只要接到民調電話，不管哪一家做的，都請表達唯一支持郭台銘，「讓黨中央有明確的依據來提名最能勝選的人」。

郭台銘說，如他獲得國民黨提名，會團結非綠、贏得總統大選，但若侯友宜民調高過自己、藍營決定徵召侯，他也會全力支持，幫助國民黨團結勝選，「自己的國家自己救，不能讓民進黨繼續執政」。

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