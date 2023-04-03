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影／回擊周玉蔻 徐巧芯：相由心生醜到不行

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
針對媒體人周玉蔻在臉書上發文「太難看了吧（沒心沒肺）」，國民黨台北市議員徐巧芯（圖）回嗆周玉蔻。記者曾原信／攝影
針對媒體人周玉蔻在臉書上發文「太難看了吧（沒心沒肺）」，國民黨台北市議員徐巧芯（圖）回嗆周玉蔻。記者曾原信／攝影

針對國民黨立委黨內初選與費鴻泰之競爭，國民黨台北市議員徐巧芯再次喊話，要求與費鴻泰公開辯論，並強調任何時間地點都奉陪。而針對媒體人周玉蔻發文「太難看了吧（沒心沒肺）」，疑似指涉徐巧芯，對此徐巧芯高聲回嗆周玉蔻「相由心生醜到不行」，並表示周玉蔻若攻擊費鴻泰，自己也會挺費鴻泰。

徐巧芯上午於台北市議會接受訪問，首先提出海洋委員會海巡署「籌建海巡遠洋護船發展計畫」新建2000噸遠洋巡護艦6艘，2.6億有大問題，並表示若當上立委，將會發揮戰力好好質詢。而針對昨天與費鴻泰在菜市場的相遇導致跌倒，徐巧芯強調，跌倒只是小事，重點是想與費鴻泰公開辯論。

而面對媒體拿出周玉蔻稍早發文，疑似指涉徐巧芯「跌倒」一事，徐巧芯也憤怒回擊周玉蔻，並強調周玉蔻曾經抹黑蔣萬安，如今又要管藍營家務事，徐巧芯嗆若周玉蔻攻擊費鴻泰，她也會支持費鴻泰。

國民黨台北市議員徐巧芯（圖）對立委費鴻泰喊話，表示任何時間任何地點都歡迎辯論。記者曾原信／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯（圖）對立委費鴻泰喊話，表示任何時間任何地點都歡迎辯論。記者曾原信／攝影
針對媒體人周玉蔻在臉書上發文「太難看了吧（沒心沒肺）」，國民黨台北市議員徐巧芯（圖）回嗆，周玉蔻才該被下架。記者曾原信／攝影
針對媒體人周玉蔻在臉書上發文「太難看了吧（沒心沒肺）」，國民黨台北市議員徐巧芯（圖）回嗆，周玉蔻才該被下架。記者曾原信／攝影

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