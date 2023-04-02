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民進黨台南立委第1選區初選 2女將拚基層認同

中央社／ 台南2日電

台南市立委第1選區民進黨內初選，前台南市觀光旅遊局長郭貞慧挑戰現任立委賴惠員，郭貞慧今天在東山區推動台南首場「信賴台灣」後援會，賴惠員則在後壁區關心地方環境改善工程。

郭貞慧今天在東山區推動台南首場「信賴台灣」力挺副總統賴清德當選總統後援會，現場聚集不少支持者，一起高呼「2024，信賴台灣」。

郭貞慧致詞表示，投身初選時就已經承諾，這場選舉並非是她一人之事，而是要推動賴副總統的理念，不只是她個人要進入國會，更重要的是2024要捍衛本土政權繼續執政。

郭貞慧說，初選至今，遭遇許多不實耳語攻擊，她也希望透過新世代選舉風氣，來改革舊世代不良選舉習慣，而這也是身兼民進黨主席的賴副總統，再三叮嚀參選人的準則，因此團隊今天特別準備扇子讓民眾「搧涼」，象徵要帶來善良選風。

賴惠員則持續勤走基層爭取認同，並出席後壁區嘉苳里下茄苳泰安宮周邊環境綠美化改善工程動土儀式，廟方相當感謝賴惠員協助成功爭取相關經費。

賴惠員說，在過去3年多立委任內，已成功為台南市溪北（曾文溪以北）地區爭取超過新台幣200億元建設經費，並勤於舉辦座談會，與民眾進行永續傾聽與對話，只要留在立法院內，就會盡本分繼續與這塊土地上的人民一起奮鬥。

台南市6個立委選區現任立委皆為民進黨籍，共有7人登記參加下屆立委選舉黨內初選，僅第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）有2人登記，其他選區都只有現任立委同額競選。

總統大選 郭貞慧 賴惠員 民進黨

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