2024總統大選「若由藍綠兩陣營競爭」 吳子嘉曝最終輸贏差距

2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲和國民黨新北市長侯友宜也備受矚目。對此，媒體人吳子嘉表示，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。

吳子嘉昨（1）日在節目《董事長開講》中提到，假設柯文哲要贏下2024總統大選，組織盤必須很強，跟侯友宜的情況一模一樣。吳子嘉指出柯文哲的力量在年輕票、中間選民、知識分子，但光靠這些票是不夠的，需要白色票加上藍票才有機會贏。

吳子嘉透露現在總統大選的民調表態率是85%，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。吳子嘉表示並不是說柯文哲不會當選，只是柯文哲沒有組織、是空的。而他也建議柯文哲兩個方案，分別是讓國民黨進來，或是利用網路來動員。

最後，吳子嘉坦言如果國民黨提名侯友宜，侯友宜要在短時間內提高支持度，就得把柯文哲的票拉過來，「也就是說，現在三黨候選人只有一招，就是都要靠網路動員」。