快訊

首度出現醫師科學、工程超越醫學系 陽明交大錄取率僅5%

新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

2024總統大選「若由藍綠兩陣營競爭」 吳子嘉曝最終輸贏差距

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉預測未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
吳子嘉預測未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲和國民黨新北市長侯友宜也備受矚目。對此，媒體人吳子嘉表示，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。

吳子嘉昨（1）日在節目《董事長開講》中提到，假設柯文哲要贏下2024總統大選，組織盤必須很強，跟侯友宜的情況一模一樣。吳子嘉指出柯文哲的力量在年輕票、中間選民、知識分子，但光靠這些票是不夠的，需要白色票加上藍票才有機會贏。

吳子嘉透露現在總統大選的民調表態率是85%，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。吳子嘉表示並不是說柯文哲不會當選，只是柯文哲沒有組織、是空的。而他也建議柯文哲兩個方案，分別是讓國民黨進來，或是利用網路來動員。

最後，吳子嘉坦言如果國民黨提名侯友宜，侯友宜要在短時間內提高支持度，就得把柯文哲的票拉過來，「也就是說，現在三黨候選人只有一招，就是都要靠網路動員」。

總統大選 賴清德 柯文哲 侯友宜 吳子嘉

延伸閱讀

上直播轟侯友宜因「講話沒重點」民調下滑？葉元之緊急解釋了

國民黨「費芯大戰」短兵相接握手 徐巧芯一度還仆街

被問是否有跟郭台銘談過合作？柯文哲喊「很奇怪」：每次都剛好錯開

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

相關新聞

2024總統大選「若由藍綠兩陣營競爭」 吳子嘉曝最終輸贏差距

2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲和國民黨新北市長侯友宜也備受矚目。對此，媒體人吳子嘉表示，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。

費芯大戰 藍委不忍了「徐巧芯下手愈來愈重有必要嗎？」

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰，兩人今天在市場掃街拜票，狹路相逢。國民黨立委...

民進黨中和立委誰來戰？ 就看江永昌下一步

新北市中和區民進黨立委江永昌未登記初選，使綠營在該區無人登記，陷入僵局，若最後勸進失敗，將由提名策略小組選出最強人選出戰...

藍不分區立委捲入「費芯大戰」 徐巧芯、李德維臉書互嗆

國民黨立委黨內初選「費芯大戰」激烈進行中，兩人今早短兵相接，徐巧芯與費鴻泰在中崙市場掃街相遇，徐巧芯追問費鴻泰何時辯論，...

化解費芯大戰…蔣萬安：義不容辭 徐巧芯：還沒聯絡

國民黨立委黨內初選殺得刀刀見骨，據悉黨內憂心團結，市長蔣萬安已聽到基層「焦慮爆表」聲音，無論初選前後或協調艱困選區，都將...

邀費鴻泰公開辯論突跌倒 徐巧芯指費的團隊推她一下

藍營北市立委初選「費芯大戰」，北市議員徐巧芯今在吳興市場掃街，得知費鴻泰要前往中崙市場，隨後也轉戰跟進，並在市場碰面時公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦