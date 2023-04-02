2024總統大選「若由藍綠兩陣營競爭」 吳子嘉曝最終輸贏差距
2024總統大選日漸逼近，除了副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲和國民黨新北市長侯友宜也備受矚目。對此，媒體人吳子嘉表示，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。
吳子嘉昨（1）日在節目《董事長開講》中提到，假設柯文哲要贏下2024總統大選，組織盤必須很強，跟侯友宜的情況一模一樣。吳子嘉指出柯文哲的力量在年輕票、中間選民、知識分子，但光靠這些票是不夠的，需要白色票加上藍票才有機會贏。
吳子嘉透露現在總統大選的民調表態率是85%，未來如果變成藍綠兩陣營競爭，輸贏會在2到3個百分點之內。吳子嘉表示並不是說柯文哲不會當選，只是柯文哲沒有組織、是空的。而他也建議柯文哲兩個方案，分別是讓國民黨進來，或是利用網路來動員。
最後，吳子嘉坦言如果國民黨提名侯友宜，侯友宜要在短時間內提高支持度，就得把柯文哲的票拉過來，「也就是說，現在三黨候選人只有一招，就是都要靠網路動員」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言