費芯大戰 藍委不忍了「徐巧芯下手愈來愈重有必要嗎？」

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰，兩人今天在市場掃街拜票，狹路相逢。國民黨立委李德維發文說，徐巧芯不斷向黨內同志嗆聲，下手越來越重，有這樣的必要嗎？

李德維透過臉書指出，看到電視新聞報導，為了衝媒體曝光創造聲量、為自己選情升溫與利多，徐巧芯到菜場堵黨內初選對手，不得不說，總統選舉不要初選，徵召是對的。

李德維表示，過去都說黨內是一家人，可以競爭，不能鬥爭，國民黨存在了上百年 ，雖然他也有不滿，也發牢騷，但他重視黨的整體發展，不會只顧自己的生存與壯大，現在他的這一套想法，似乎完全過時與落後。只要對自己有利的，只要自己能夠出頭，神擋殺神，佛擋殺佛，他就是談徐巧芯。

李德維說，立委初選不斷向黨內同志嗆聲，下手越來越重，有這樣的必要嗎？其他人也會想若自己參選，她也會這樣針對其他人嗎？大家避之唯恐不及；就算黨內初選通過了，也需要其他黨內同志的協助與幫忙，立委是單一選區，必須群策群力，光靠自己，難成大事。

李德維指出，年輕人要發展，正當正面，但有正道正事可做，不需要嫌棄與攻擊前輩與同志，因為每一個人都會老，因為同志會是好助力。他承認他的想法有點過時，但這是他所學習到的從政作法，大家希望中華民國與中國國民黨生存發展，不希望單一變態的立委初選，導致國民黨的政黨形象負面發展，進而影響2024年總統立委選舉，贏了自己，輸了整體，又如何。