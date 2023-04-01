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影／侯友宜赴大墓公清明祭祀 現場高喊「總統好」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今早到土城大墓公參加年度清明祭祀典禮。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今早到土城大墓公參加年度清明祭祀典禮。記者張曼蘋／攝影

新北市長侯友宜今早到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀情形，隨後到土城大墓公參加年度清明祭祀典禮，追悼過去義民烈士保衛鄉土、犧牲奉獻，希望市民能傳承大墓公無私奉獻社會的精神。現場里長跟民眾一見到侯友宜不僅熱情打招呼，高喊「總統好」的聲音更是此起彼落。

侯友宜參加清明祭祀典禮，致詞時表示，這個典禮主要是懷念早年許多人為這塊土地奉獻犧牲，代表對前人的犧牲奉獻感到感恩，也期待大家可以團結面對未來這個地區的發展，讓新北市更好、讓國家可以更好。

侯友宜說，台灣在這個時候，不論是對外或是對內，面對的挑戰有夠多，大家都知道台灣在這個地緣政治，真的扮演很重要的角色，需要大家團結，任何在這個土地生長的人，要同心協力像祖先一樣，為這塊土地打拚。

隨後，侯友宜結束行程準備要上車前，現場民眾與里長們不斷高喊「加油！」甚至熱情地大喊「總統好！」侯則是笑笑地未回應任何一句話。

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