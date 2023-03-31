民進黨新北10議員列6大罪狀 批侯友宜無心市政失民心

新北市長侯友宜連任將滿一百天，民進黨新北黨團今早開「侯友宜連任百日失民心？」記者會，10名民進黨議員列出侯市府的六大罪狀，直指市政不用心，「侯友宜連任一百天，無心市政失民心」。新北市議員、黨團幹事長卓冠廷更拿出民調數字，痛批侯友宜讓新北市的光榮感變六都最後一名。

新北市議員、黨團總召鄭宇恩表示，侯友宜因為想選總統大選，導致施政有很多缺失，上任一百天是每位首長重要的時間，即使是連任，民眾也可以感受到是否是專心施政，侯的口號越來愈越多，從侯侯做代誌、新北做大事到和平守護台灣，卻沒有做到最基本的照顧新北市民，民調下滑也是可預見。

鄭宇恩更列出侯市府的六大罪狀，包括社安網大漏洞、環境大危機、交通大擺爛、公安大鬆懈、青年大困難、產業大流失。她也說，針對全民補發6000元，台北市已經動用第二預備金促進經濟活絡，反觀新北卻沒有相關政策，而侯友宜現在是被動要等徵召，屆時勢必要請假去選舉，這六大罪狀在議會新的會期，議員們定會好好監督。

市議員林秉佑表示，許多議員在選民服務時，都發現侯無心市政，把權力集中在手上懸而不決，底下公務員只能仰望市長去向，工作也無法順利進行；市議員山田摩衣、黃淑君則提出板橋交通問題，黃說，地方的前瞻停車場持續流標，而青年的住宅問題何時才能真正有解決方法？

市議員李宇翔說，目前侯友宜身邊都是2024話題，整天想選總統，他舉例五股有工廠得標後惡意，導致工程做一半，居民的房子空在那兩年，侯市府沒有任何作為，希望侯盡快回頭是岸，好好做事。市議員蘇錦雄則希望市府多關心新北原住民的居住問題。

市議員張嘉玲舉例中和母子孤老案，直指市府要正視相關問題，市府要栓緊，別因為要選總統就無所謂；市議員翁震州則說，侯昨天參加行政院會說中央效率不佳，但塔寮坑溪持續惡臭，行政效率又有多好？市議員戴瑋珊則強調，新北螺絲鬆了，許多基礎建設都斷線，民調下降也是民眾無法再接受官僚態度。

卓冠廷則拿出TVBS民調施政滿意度，表示對照2020六都光榮感排名比較，2023直接掉到第六名，明顯可見侯友宜的無心市政，讓市民都感受到，且在連任一百天時，達到過去新北市長們都達不到的程度，新北市府團隊更是變成侯選總統的輔選機器。