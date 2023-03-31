2024立委選舉國民黨難贏？ 藍議員揭對比民調：1選區非常艱困

2024總統大選和立法委員選舉備受矚目，各政黨都開始備戰。國民黨桃園市議員詹江村表示，以桃園市第一選區來看，自己在四名國民黨的可能候選人中，民調暫時位居第一，但假設這四人和現任立委鄭運鵬進行對比民調，幾乎都落後大約18%，直言「對國民黨來說算是非常艱困的選區」。

民進黨桃園市第一選區（桃園區部分里、蘆竹區、龜山區）現任立委鄭運鵬，本月20日完成黨內初選登記，將積極爭取連任機會。國民黨桃園市議員牛煦庭本月1日也正式宣布參選桃園市第一選區立委，同時詹江村和前議員褚春來也傳出有參選意願。

對此，詹江村昨（30）日在臉書上發文，他認為國民黨的四名可能候選人，包括他、褚春來、牛煦庭，以及陳文吉，自己的民調暫時領先其他人，是四人之中的第一名。不過，詹江村坦言國民黨四名可能候選人和鄭運鵬的對比民調，幾乎都落後大約18%。 國民黨桃園市議員詹江村。 圖／聯合報系資料照片

詹江村猜測可能跟鄭運鵬剛選完市長有關，或是國民黨的可能候選人都還沒有明顯競選動作，「不管如何，這一個選區對國民黨來說，其實也算是非常艱困的一個選區」。

2020年桃園市第一選區立法委員選舉結果，鄭運鵬拿下10萬4735票，以46.11%得票率當選；國民黨的陳根德則拿到9萬7787票，得票率43.05%；民眾黨派出的陳泓維獲得2萬1951票，得票率9.66%，其餘兩名參選人的得票率皆未達1%。