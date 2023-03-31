快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

港湖版「費芯大戰」上演？李彥秀：和游淑慧是老朋友

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選港湖區立委。記者楊正海／攝影
國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選港湖區立委。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選港湖區立委，對上北市議員游淑慧，黨內初選開打。針對初選的民調方式，是否贊成「37制」或全民調，李彥秀說，可以在最後溝通協調時再進一步討論，不知道游淑慧決定用哪一種，她都尊重市黨部的溝通。

游淑慧今質疑，「看了彥秀姊的參選文告，還是驚訝和滿滿不解」。她批評如果李彥秀只是為求買保險，就先爭取議員、後謀求立委「我認為真的不太好」。黨內憂心港湖版「費芯大戰」上演？ 李彥秀說，她游淑慧是好朋友、老朋友，說不定黨內有其他人要參加初選，自己從政多年，黨內的風評跟個性，應該很多人都知道，不管是在黨內選舉或正式大選，她都是正面選舉的候選人。

針對游淑慧質疑她選議員、選議長，再戰立委，從去年12月到現在，僅僅3個多月，是什麼原因又讓李彥秀爭取2024的承擔？為何有轉折？李彥秀說，每件事每一句話，每一個人理解或看法跟角度，都不一樣，她尊重游淑慧的看法。

李彥秀說，她是個性比較保守的人，從政多年不是想到就馬上往前衝，都經過很多不同思考，團隊的布建及人力等，若決定要戰，就想辦法贏得大選，幫國民黨贏回這席，尤其2020年這席立委輸在自己手上。

至於第二階段初選方式，李彥秀說，她這兩天才做最後決定，她還沒有考慮到這個問題，跟游淑慧是老朋友，不論用什麼方式都尊重，應該有談到空間，當然全民調的好處結果比較快比較節省選舉經費，但黨員投票則是尊重長期支持的黨員，且黨員每次都有繳黨費也要聽黨員基層聲音。

媒體也問，會不會擔心參選立委造成年輕世代反彈？李彥秀說，她是常副祕書長，黨對年輕人參戰，黨內有百分之百加權，這幾年對年輕人的加權，已經比民進黨誘因和優勢多很多，黨內的制度已經展現出願意給年輕人機會，必須要有初選，因為初選是公平機制，重點是要會贏得選舉。

李彥秀 游淑慧

延伸閱讀

先爭議員、後謀立委 游淑慧批李彥秀「真的不太好」

陳吉仲喊改吃鴨蛋 游淑慧轟掀骨牌效應 竟不為無能下台

柯文哲指蔣萬安潮水退就知 游淑慧反酸：柯有沒穿褲子？

國民黨選策會終止運作 游淑慧：接下來9個月步步凶險

相關新聞

先爭議員、後謀立委 游淑慧批李彥秀「真的不太好」

國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選立委，黨內初選開打。有意參加初選的國民黨北市議員游淑慧上午表示，「看了彥秀姊的參選...

港湖版「費芯大戰」上演？李彥秀：和游淑慧是老朋友

國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選港湖區立委，對上北市議員游淑慧，黨內初選開打。針對初選的民調方式，是否贊成「37制...

重返立法院 北市議員李彥秀宣布參選港湖立委

國民黨多位現任議員表態投入2024立委初選，台北市議員游淑慧已宣布參選，在2022議員選舉拿下港湖第一高票的議員李彥秀，...

與登記參選立委3議員會面傳承 蔡適應：完成世代交替

民進黨基隆立委蔡適應宣布不參選2024年立委連任，黨內新生代市議員張之豪、張秉鈞、鄭文婷3人完成登記，爭取提名出線。蔡適...

郭台銘：打造科技島 非彈藥島

鴻海創辦人郭台銘訪美「科技經濟開拓之旅」，美東時間廿九日上午與馬里蘭大學台灣同學會相見歡，暢談ＡＩ發展如何改變產業競爭力...

民眾為蛋奔波 侯友宜：是可忍，孰不可忍

新北市長侯友宜昨天出席行政院會，針對缺蛋及軌道建設提出建言。侯更在臉書發表心情表示，民以食為天，為政者，應以民為天，「看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦