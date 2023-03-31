港湖版「費芯大戰」上演？李彥秀：和游淑慧是老朋友

國民黨台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選港湖區立委，對上北市議員游淑慧，黨內初選開打。針對初選的民調方式，是否贊成「37制」或全民調，李彥秀說，可以在最後溝通協調時再進一步討論，不知道游淑慧決定用哪一種，她都尊重市黨部的溝通。

游淑慧今質疑，「看了彥秀姊的參選文告，還是驚訝和滿滿不解」。她批評如果李彥秀只是為求買保險，就先爭取議員、後謀求立委「我認為真的不太好」。黨內憂心港湖版「費芯大戰」上演？ 李彥秀說，她游淑慧是好朋友、老朋友，說不定黨內有其他人要參加初選，自己從政多年，黨內的風評跟個性，應該很多人都知道，不管是在黨內選舉或正式大選，她都是正面選舉的候選人。

針對游淑慧質疑她選議員、選議長，再戰立委，從去年12月到現在，僅僅3個多月，是什麼原因又讓李彥秀爭取2024的承擔？為何有轉折？李彥秀說，每件事每一句話，每一個人理解或看法跟角度，都不一樣，她尊重游淑慧的看法。

李彥秀說，她是個性比較保守的人，從政多年不是想到就馬上往前衝，都經過很多不同思考，團隊的布建及人力等，若決定要戰，就想辦法贏得大選，幫國民黨贏回這席，尤其2020年這席立委輸在自己手上。

至於第二階段初選方式，李彥秀說，她這兩天才做最後決定，她還沒有考慮到這個問題，跟游淑慧是老朋友，不論用什麼方式都尊重，應該有談到空間，當然全民調的好處結果比較快比較節省選舉經費，但黨員投票則是尊重長期支持的黨員，且黨員每次都有繳黨費也要聽黨員基層聲音。

媒體也問，會不會擔心參選立委造成年輕世代反彈？李彥秀說，她是常副祕書長，黨對年輕人參戰，黨內有百分之百加權，這幾年對年輕人的加權，已經比民進黨誘因和優勢多很多，黨內的制度已經展現出願意給年輕人機會，必須要有初選，因為初選是公平機制，重點是要會贏得選舉。