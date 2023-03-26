「希望誰擔任下一屆總統？」藍綠對決民調曝光 這1人影響力大

根據《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」的最新民調顯示，如果是藍綠對決的情況下，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%。對此，民眾黨台北市議員林珍羽表示，民眾黨主席柯文哲對於2024總統大選的影響力是大的，而且還在慢慢提升中。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（25）日在節目《董事長開講》中提到，假設是藍綠對決，賴清德為43.4%，較上次掉了接近5個百分點，算是很大幅度的下滑；侯友宜則成長將近4個百分點。吳子嘉透露民調除了可以看出柯文哲的重要性，也可以發現民眾黨和國民黨的票其實有互通性。然而，林珍羽指出柯文哲對於2024總統大選的影響力是大的，而且還在慢慢提升中，吳子嘉也表示「同意」。 民眾黨主席柯文哲。 圖／聯合報系資料照片

至於藍白是否有機會合作？林珍羽坦言對於柯文哲還有民眾黨的主體性而言，民眾黨是不可能跟另外一個政黨去合的，但如果是針對議題和地方選區上，是不是能進行溝通和協調，這部分是有談的可能性，「但針對2024總統大選，以政黨的主體性來說，民眾黨是很難跟人家合作的」。