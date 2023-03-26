快訊

他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

蕭敬騰投資飲料店快倒光 7家店網上狀態皆「已歇業」

「希望誰擔任下一屆總統？」藍綠對決民調曝光 這1人影響力大

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選受到各界關注，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
2024總統大選受到各界關注，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

根據《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」的最新民調顯示，如果是藍綠對決的情況下，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%。對此，民眾黨台北市議員林珍羽表示，民眾黨主席柯文哲對於2024總統大選的影響力是大的，而且還在慢慢提升中。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（25）日在節目《董事長開講》中提到，假設是藍綠對決，賴清德為43.4%，較上次掉了接近5個百分點，算是很大幅度的下滑；侯友宜則成長將近4個百分點。吳子嘉透露民調除了可以看出柯文哲的重要性，也可以發現民眾黨和國民黨的票其實有互通性。然而，林珍羽指出柯文哲對於2024總統大選的影響力是大的，而且還在慢慢提升中，吳子嘉也表示「同意」

民眾黨主席柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。 圖／聯合報系資料照片

至於藍白是否有機會合作？林珍羽坦言對於柯文哲還有民眾黨的主體性而言，民眾黨是不可能跟另外一個政黨去合的，但如果是針對議題和地方選區上，是不是能進行溝通和協調，這部分是有談的可能性，「但針對2024總統大選，以政黨的主體性來說，民眾黨是很難跟人家合作的」。

總統大選 柯文哲 賴清德 侯友宜 吳子嘉 林珍羽

延伸閱讀

為何費鴻泰年近7旬還要參選立法委員？ 吳子嘉曝背後真相

馬英九赴陸祭祖倒數！大陸各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

民進黨參選人迴避學倫審查 將成下個選舉未爆彈

徵召不排除郭台銘？朱立倫：他是藍營重要一分子

相關新聞

「希望誰擔任下一屆總統？」藍綠對決民調曝光 這1人影響力大

根據《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」的最新民調顯示，如果是藍綠對決的情況下，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%。對此，民眾黨台北市議員林珍羽表示，民眾黨主席柯文哲對於2024總統大選的影響力是大的，而且還在慢慢提升中。

國民黨湧世代交替浪潮 蔣萬安：相信黨中央規畫

2024立委選戰，國民黨湧世代交替浪潮，北市文山區有議員徐弘庭要挑戰現任立委賴士葆，台北市長蔣萬安表示，相信黨中央會有妥...

為何費鴻泰年近7旬還要參選立法委員？ 吳子嘉曝背後真相

國民黨台北市立委第一階段（第3、7、8選區）黨內初選登記日前截止，第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰和議員徐巧芯的激烈競爭也引發各界關注。對此，有網友指出「為何費鴻泰年近7旬還要選立委？」《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，費鴻泰比我們更愛台灣。

盧秀燕枇杷節活動致詞 他搶過麥克風讚「最好的總統人選！」

台中市長盧秀燕上午參加太平區的枇杷節活動時，區農會總幹事余文欽在她致詞後搶過麥克風說，目前黨內盧秀燕看起來是最好的總統人...

國民黨世代交替雙北結盟？ 劉哲彰盼與徐弘庭並肩作戰

2024立委選戰，國民黨湧世代交替浪潮，新北市新店區已經連任四屆議員的劉哲彰，也登記參加黨內立委初選，將要挑戰已經七連霸...

連勝文：郭台銘不只是藍營資產 也是國家重要資產

國民黨主席朱立倫周三中常會宣布將以徵召方式提名總統參選人，不過，國民黨前秘書長金溥聰直言徵召最好時機已過，質疑為什麼朱立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦