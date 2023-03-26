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為何費鴻泰年近7旬還要參選立法委員？ 吳子嘉曝背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委費鴻泰。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委費鴻泰。 圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市立委第一階段（第3、7、8選區）黨內初選登記日前截止，第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰和議員徐巧芯的激烈競爭也引發各界關注。對此，有網友指出「為何費鴻泰年近7旬還要選立委？」《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，費鴻泰比我們更愛台灣。

國民黨台北市黨部規劃立法委員初選分三階段進行，第一階段包含第3選區（中山、北松山）、第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正），登記時間於本月24日截止。然而，預計在28日召開協調會，若協調不成再提至委員會討論，最後抽籤決定初選方式，4月22日可確定提名人選。

然而，有網友指出「為何費鴻泰年近7旬還要選立委？」吳子嘉昨（25）日在節目《董事長開講》中提到，「費鴻泰比我們更愛國、愛台灣，甚至比我們都愛，所以他心裡放不下，繼續勇敢愛台灣」。至於和徐巧芯的黨內競爭，吳子嘉認為這是一件好事，「因為有摩擦就會產生光與熱，就會有溫度，有溫度的國民黨就是進步的現象」。

總統大選 費鴻泰 徐巧芯 吳子嘉

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